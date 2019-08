El consejero de Justicia de Ayuso dice haber pagado «caro su error» de conducir ebrio Enrique López. / efe E. C. Martes, 20 agosto 2019, 22:37

El nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad Madrid Enrique López, no pudo rehuir ayer a las preguntas sobre su idoneidad en el cargo. López fue condenado en 2014 por conducir ebrio y sin casco su moto y saltarse un semáforo, un «grave error» por el que admitió haber «pagado caro». Y es que el hasta magistrado de la Audiencia Nacional tuvo que dimitir de su puesto en el Tribunal Constitucional por estos hechos tras haber sido condenado por un delito contra la seguridad vial a pagar una multa y a la retirada del carnet de conducir durante 8 meses.

«Pagué muy caro por ello. Me he fortalecido mucho como persona y en el mundo profesional y en su momento reconocí el error que cometí. Creo que una sociedad democrática tiene que apostar muy seriamente por supuesto por la no comisión de los delitos pero también por la rehabilitación», subrayó tras jurar su cargo en la Real Casa de Correos.

Pero López también es uno de los jueces que la Audiencia Nacional decidió apartar de los procesos de 'Gürtel' y de 'Bárcenas' por su supuesta afinidad al PP. En este sentido, el magistrado apuntó que si hubiera tenido oportunidad los «habría juzgado como todos, con pleno respeto a la ley».

Enrique López es uno de los trece consejeros del Gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso, con seis responsables de Ciudadanos, incluido el vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado, y siete del PP, que recupera nombres de la etapa de Esperanza Aguirre como Javier Fernández-Lasquetty.