El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Zelenski cesa a su mano derecha y líder de las conversaciones de paz tras el registro de Anticorrupción
Baserri Maitea.

El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán

Tras el acto conmemorativo por el bombardeo de Gernika, se han acercado al Baserri Maitea, el histórico caserío de Forua

Marina León

Marina León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:55

Comenta

El Baserri Maitea, un clásico de las bodas y celebraciones vizcaínas, ha sido el lugar elegido para la comida a la que han asistido el lehendakari Imanol Pradales y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier tras el acto conmemorativo por el bombardeo de Gernika en 1937. Una jornada inédita que ha tenido lugar justo donde yacen muchas de las víctimas, en el cementerio de Zallo de la villa foral, muy cerca de donde cayeron las bombas, y a la que ha asistido también el rey Felipe VI.

Después del acto se han dirigido a comer al histórico caserío de Forua, que cuenta con un Sol Repsol. Juan Antonio Zaldúa, el que fuera portero del Athletic, ha convertido al Baserri Maitea en uno de los referentes de la gran cocina vasca especializada en banquetes. Además de los salones de un caserío del siglo XVII restaurado y unos jardines a los pies de los montes de Forua, la casa destaca por el tratamiento de mariscos, pescados de gran porte y carnes maduradas, que se preparan al momento.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

La amplia carta cuenta con especialidades como láminas de ventresca de atún rojo, salmonetes de Mundaka, kokotxas al pil pil, deshuesado de rabo de buey o costillar de cordero relleno de foie. También está la opción de los menús degustación. Uno por 66 euros y el otro por 83. El caserío tiene dos comedores. El de 'los pesebres', que en otros tiempos fue la cuadra, con muebles y forja al estilo rústico, acompañado con un singular altillo y ambos comunicados con la cocina. El otro espacio es el 'comedor azul', en el que domina la piedra, la madera, una gran cristalera y una imponente chimenea.

Horas antes del acto de este viernes en el cementerio, Steinmeier ha sido recibido por Pradales en Ajuria Enea y luego tanto el Rey como el presidente alemán y Pradales se han trasladado al Museo de la Paz de la villa foral para hablar con varios supervivientes. A la tarde, el mandatario germano se desplazará a Bilbao para visitar el Guggenheim.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  6. 6

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  7. 7 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  8. 8 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  9. 9 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  10. 10

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán

El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán