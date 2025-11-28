El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán Tras el acto conmemorativo por el bombardeo de Gernika, se han acercado al Baserri Maitea, el histórico caserío de Forua

Marina León Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:55 Comenta Compartir

El Baserri Maitea, un clásico de las bodas y celebraciones vizcaínas, ha sido el lugar elegido para la comida a la que han asistido el lehendakari Imanol Pradales y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier tras el acto conmemorativo por el bombardeo de Gernika en 1937. Una jornada inédita que ha tenido lugar justo donde yacen muchas de las víctimas, en el cementerio de Zallo de la villa foral, muy cerca de donde cayeron las bombas, y a la que ha asistido también el rey Felipe VI.

Después del acto se han dirigido a comer al histórico caserío de Forua, que cuenta con un Sol Repsol. Juan Antonio Zaldúa, el que fuera portero del Athletic, ha convertido al Baserri Maitea en uno de los referentes de la gran cocina vasca especializada en banquetes. Además de los salones de un caserío del siglo XVII restaurado y unos jardines a los pies de los montes de Forua, la casa destaca por el tratamiento de mariscos, pescados de gran porte y carnes maduradas, que se preparan al momento.

1 /

La amplia carta cuenta con especialidades como láminas de ventresca de atún rojo, salmonetes de Mundaka, kokotxas al pil pil, deshuesado de rabo de buey o costillar de cordero relleno de foie. También está la opción de los menús degustación. Uno por 66 euros y el otro por 83. El caserío tiene dos comedores. El de 'los pesebres', que en otros tiempos fue la cuadra, con muebles y forja al estilo rústico, acompañado con un singular altillo y ambos comunicados con la cocina. El otro espacio es el 'comedor azul', en el que domina la piedra, la madera, una gran cristalera y una imponente chimenea.

Horas antes del acto de este viernes en el cementerio, Steinmeier ha sido recibido por Pradales en Ajuria Enea y luego tanto el Rey como el presidente alemán y Pradales se han trasladado al Museo de la Paz de la villa foral para hablar con varios supervivientes. A la tarde, el mandatario germano se desplazará a Bilbao para visitar el Guggenheim.