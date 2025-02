El Congreso tumba la ley del suelo que pactaron el PNV y Sánchez

El Gobierno recibió este martes una doble derrota parlamentaria producto de la pinza entre el PP y Sumar. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ... sumó sus votos a los del socio minoritario del Ejecutivo para tumbar, por un lado, la proposición para reformar la ley del suelo que pactaron el PNV y el PSOE después de que los socialistas retiraran una iniciativa similar el pasado mayo precisamente por falta de apoyos; y, por otro, para dejar solos a los socialistas en su rechazo a la toma en consideración de la propuesta de la formación de Yolanda Díaz a fin de otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis que nacieron bajo la Administración española y a sus hijos -el resto de grupos votó afirmativamente excepto Vox, que se abstuvo-.

Los populares, que registraron su propia propuesta de ley del suelo en el Senado a finales de enero y consideran «incompleta» la presentada ayer por los nacionalistas vascos, contribuyeron así a ahondar la división que existe entre el PSOE y Sumar en asuntos clave como la vivienda o la política exterior, solo dos semanas después de que se evidenciara el encontronazo entre Díaz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la tributación para los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional. Los magentas, de hecho, mantienen la amenaza de sacar adelante con el PP el cambio legal que promueven para el SMI.

Dos años después de la investidura de Sánchez, la relación entre los socios de la coalición atraviesa su peor momento, y se escenificó en forma de cruce de reproches en el hemiciclo. Mientras el diputado de Sumar Alberto Ibáñez calificaba la iniciativa para reformar la ley del suelo como un «apoyo a los rentistas», la parlamentaria socialista Rafaela Romero afeaba a la bancada de Sumar «no estar a la altura» en una medida que, defendió, «abaratará» el precio del alquiler. «Basta ya, aquí no se trata de elegir bando, se trata de no abandonar el barco cuando la gente te necesita», zanjó.

La diputada jeltzale Maribel Vaquero destacó por su parte que la iniciativa buscaba dar respuesta a la demanda de los ayuntamientos para que los planes generales de ordenación urbana -cuya elaboración lleva una media de ocho años, subrayó- no decaigan por defectos de forma que puedan ser subsanados. «Lo que no cabe es quejarse, denunciar inacción y cuando se tiene la posibilidad, no actuar», reprochó Vaquero a los grupos que votaron en contra, entre ellos, otros aliados del bloque de investidura como EH Bildu, Esquerra o Junts. Estos últimos afearon al PNV que haya promovido una medida que, dicen, «invade» competencias autonómicas.

El PP, cuyo diputado Miguel Ángel Sastre cerró el debate, se regodeó en que el resultado del mismo evidenciara el funcionamiento del Gobierno con «fisuras», dijo, y la «colisión permanente de la coalición». «Ni siquiera contaba con el apoyo de Sumar. No culpen al PP de su fracaso, sino a todos sus socios», señaló el parlamentario.

«Problemas jurídicos»

El PSOE también mostró su desacuerdo con la ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española -es decir, antes del 26 de febrero de 1976- y a sus descendientes en primer grado de consanguinidad. Una iniciativa que, según los cálculos del partido magenta, beneficiaría a entre 180.000 y 200.000 personas.

El PP se sumó a la reivindicación de que se repare una «injusticia histórica» que realizaron Podemos, EH Bildu, PNV, ERC y Junts. Su diputado Carmelo Barrio exigió, dirigiéndose a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que el texto que ayer se tomó en consideración se apruebe y no acabe en «el congelador», y que dé salida a una cuestión «que aún está sin resolver».

Pero el PSOE justifica su rechazo en «problemas jurídicos». Los socialistas no comparten el procedimiento propuesto por su socio de Gobierno, ya que no ven pertinente que una entidad privada como el Frente Polisario, no reconocida por Marruecos, certifique la documentación necesaria para la nacionalidad. Por ello piden que se conceda la nacionalidad no por carta de naturaleza, sino tras un periodo abreviado de residencia de dos años, como sucede con los nacidos en países con especial vinculación histórica con España como los latinoamericanos, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial o los descendientes de sefardíes.