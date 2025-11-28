El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Ábalos ocupa su escaño en el Congreso. Jaime García

El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre

La Cámara baja ha recibido este viernes la respuesta del Alto Tribunal y se dispone a iniciar el trámite mientras el todavía diputado del Grupo Mixto mantiene su acta

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:12

El Congreso ya tiene en sus manos la confirmación del Tribunal Supremode que ha decretado «prisión provisional comunicada y sin fianza» para el diputado José Luis Ábalos ... . Un requerimiento que era necesario como paso previo para despojarle de su condición de parlamentario, es decir, retirarle el sueldo y el derecho a voto, algo que hará a partir del 4 de diciembre, cuando el auto de prisió provisional sea firme.

