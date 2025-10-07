El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francina Armengol, con la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, y el vicepresidente Gómez de Celis. EP

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O

La Embajada israelí tachó de «inhumano y aberrante» que el Gobierno eligiera la fecha del segundo aniversario de los atentados de Hamas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:22

Comenta

El Congreso de los Diputados ha aplazado a mañana miércoles la votación sobre el embargo de armas a Israel. La Junta de Portavoces ha tomado ... la decisión de retrasar a mañana miércoles la votación, prevista en un principio para el Pleno de esta tarde, para evitar que coincida con el segundo aniversario de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. El debate, sin embargo, sí se celebrará este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  6. 6

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  7. 7

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  10. 10 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O