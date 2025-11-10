Olatz Barriuso Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

– ¿Cuál es la situación migratoria en Canarias ahora mismo? ¿Siguen llegando menores a un ritmo mayor al que se les reubica?

– La situación sigue siendo tremendamente compleja porque no se está gestionando. ¿Qué ha ocurrido? PNV y Bildu fueron determinantes para cambiar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establecer un protocolo que ponga por encima el interés superior del menor. El Gobierno no estaba ejerciendo sus competencias. Hay tres autos del Supremo en este sentido y el último ya pedía nombres y apellidos de los responsables.

– ¿Con algún efecto?

– Eso ha permitido que en los últimos quince días se haya acelerado el ritmo de traslado. Pero el 18 de marzo se cumple el año en el que tienen que salir más de 2.500 menores no acompañados de Canarias y el Gobierno de España no está estableciendo ni los protocolos ni las plazas para que eso ocurra.

– ¿Comparte la definición de Euskadi como 'frontera norte'?

– Mire, en mi visita a la cooperativa Peñascal en Bilbao tuve la opertunidad de charlar con seis chicos y chicas migrantes. Tres habían llegado desde Canarias y flipamos: una chica de Gambia llegó a El Hierro y dos chicos de Marruecos a Tenerife.Siendo menores se fueron a Madrid y desde allí a Bilbao. Te cuentan que algunos quieren ir a Francia pero como hay frontera se quedan en Euskadi. Con lo cual somos territorio fronterizo por el sur y por el norte.

– Hubo un choque con el presidente andaluz, Juanma Moreno, que no lo ve así.

– Pero se aclaró porque el lehendakari tuvo altura de miras y le llamó. Se podía haber sumado a la bronca pero no lo hizo. No todo el mundo resuelve las cosas con un tuit. Entre esos chicos también había algunos que llegaron a Euskadi desde Almería, lo que denota la ausencia total de control de los flujos migratorios que tiene este país.

– ¿A quién achaca usted la responsabilidad?

– Primero, a la incapacidad de Europa para fijar una política migratoria. En segundo lugar, al cálculo electoral de los dos grandes partidos. Hemos pasado de ser el país del OpenArms, cuando Sánchez le abrió los brazos para que pudiera atracar en Valencia a que sea un apestado. O que si son ucranianos pueden venir 250.000 y 7.000 menores pero si vienen en cayuco ya no los quieren.

– ¿Pone nombre a las comunidades autónomas que, según usted, ponen «palos en las ruedas» a la acogida de menores?

– Todas menos Euskadi y Cataluña.

– ¿Qué le parece que el PNV haya endurecido su discurso en materia migratoria?

– Yo no veo un giro. De hecho, seguimos trabajando con la consejera Melgosa en la necesidad de agilizar las contrataciones, o incluso dar un permiso temporal o condicionado. Lo que no puede ser es que cuando ya han hecho todo su itinerario y están integrados no se les puede hacer un contrato porque les falta el papel.

– ¿Hay cálculo electoral?

– Que se quiera hacer política con el sufrimiento de niños y niñas no sólo me impacta, me enerva. Lo mismo que vincular la inmigración con la inseguridad.