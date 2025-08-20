El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un hombre en las inmediaciones del fuego de Lugo EP

Las comunidades comienzan a solicitar la zona catastrófica que el Gobierno aprobará el martes

Asturias y Castilla y León han anunciado este miércoles que pedirán la declaración, que se unen a Madrid, aunque el Ejecutivo central aplicará la medida a las áreas afectadas por los incendios

C. P. S.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:35

Las comunidades autónomas afectadas por los incendios forestales de agosto han iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica, un paso imprescindible para ... que los afectados puedan acceder a ayudas extraordinarias. Aunque el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, tiene previsto aprobar esta medida el próximo martes, 26 de agosto, según anunció el jefe del Ejecutivo ayer, los presidentes regionales buscan garantizar que sus territorios queden formalmente incluidos y, así, acelerar la activación de las ayudas.

