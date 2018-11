«El compromiso es abordar todas las transferencias, pero la de Prisiones no es inmediata» El ministro consulta su móvil en los salones de la Subdelegación del Gobierno en Bilbao. / IGNACIO PÉREZ El ministro del Interior cree que la sociedad «está legitimando» al Gobierno de Sánchez e insiste en que la legislatura «no está muerta» OLATZ BARRIUSO Domingo, 25 noviembre 2018, 17:46

La entrevista al ministro del Interior se realiza el jueves, en medio de una frenética agenda de actos en Euskadi. En una charla de una hora en la Subdelegación del Gobierno de su Bilbao natal, Fernando Grande Marlaska se muestra tajante al ser preguntado por las posibles transferencias de Prisiones y de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en vísperas de la reunión de la Comisión Mixta. «No está en la agenda», insiste sin matices, hasta en tres ocasiones, como repetiría en su visita posterior al Centro Memorial de Vitoria. El ministro, exquisito pero rocoso en sus respuestas, aclara posteriormente a ELCORREO, tras corregir Isabel Celaá sus palabras ante el malestar del Gobierno vasco, que su intención fue precisar que es mejor empezar por los traspasos más sencillos y admite ahora que el compromiso de Pedro Sánchez es abordar «todas» las transferencias con Urkullu.

– ¿Se siente desautorizado por la portavoz Celaá?

– No me siento desautorizado porque no lo he sido. El presidente del Gobierno y el lehendakari acordaron abordar todas las trasferencias pendientes y dejar para el final las más complejas para así poder avanzar. Es el caso de Prisiones, que no está en la agenda inmediata, pero sí otras que son menos complicadas. Pero Prisiones está en el acuerdo.

– ¿Hay o no conversaciones?

– Es la ministra de Política Territorial quien coordina las conversaciones. Lo importante es consensuar un calendario y poder llegar a acuerdos en competencias que están pendientes desde 1980.

– ¿Será posible ese calendario?

– En eso se está trabajando. Mañana mismo hay una reunión de la Comisión Mixta. Y el acuerdo entre el lehendakari y Pedro Sánchez es abordar todas las trasferencias.

– ¿Hay descoordinación en el Ejecutivo?

– En absoluto. Todo el Gobierno trabaja conjuntamente para resolver los problemas de la ciudadanía.

– ¿Ha estado alguna vez la convivencia política tan degradada?

– Es preocupante. Se busca la confrontación personal con los ministros, cuando estamos trabajando muy seriamente. No veo contestación social, sí la veo en el Parlamento. Incluso diría que es la sociedad la que nos está legitimando. Los demás no tienen proyecto.

– Diputados expulsados, escupitajos... ¿Más que de falta de proyecto de la oposición no habría que hablar de crisis del sistema?

– No, no, eso es exagerado. Son momentos coyunturales, espero que así sea y que la bronca del miércoles en el Congreso sea un toque de atención para todos.

– Usted, que es magistrado y ha sido vocal del CGPJ, ¿ve presentable la imagen de chalaneo en el Poder Judicial que han proyectado tanto el PSOEcomo el PP?

– Quien lo ha hecho fatal ha sido el PP al romper el acuerdo. Se toman muy poco en serio una reforma de tanto calado como la del Poder Judicial al pretender colarla como enmienda en el Senado, cuando un mes antes acababan de pactar la renovación del CGPJ bajo los criterios vigentes desde 1985.

– ¿No es hora de renovarlos?

– Soy absolutamente defensor del sistema vigente para la elección de los veinte vocales. Un órgano de gobierno, en este caso del Poder Judicial, necesariamente tiene que tener el sustento de la soberanía popular.

– ¿Acaso no hay fallos en el sistema actual de elección?

– Debe ser mucho más concreto. Los candidatos deberían pasar por la comisión de nombramientos de Congreso y Senado, exponer su plan de actuación, sus méritos y capacidades, que se les pueda preguntar de todo, y que sea público.

– ¿No hace autocrítica? El PSOE filtró el nombre de Manuel Marchena antes de que estuvieran designados quienes debían elegirle.

– Yo he dicho y siempre diré que quien elige al presidente son los veinte vocales. Con eso digo todo.

– Hay que sumar el cambio de criterio del Supremo en el asunto de las hipotecas, el varapalo de Estrasburgo por 'Bateragune'... ¿Está la Justicia en España sumida en su peor crisis de credibilidad?

– No. Me duele que se pretenda sembrar desconfianza en la Justicia porque la Justicia no es solo una sentencia de la Sala Tercera del Supremo. Son 5.500 jueces y tres millones de sentencias al año. Son esos jueces, los que están en primera línea, los que generan la confianza y los que demuestran también sensibilidad social cuando fallan, por ejemplo, en contra de las cláusulas suelo.

– ¿Cómo es su relación con la ministra Delgado tras los audios de Villarejo?

– La misma que antes.

– ¿Buena?

– La misma.

'Superdomingo electoral'

– ¿Tiene sentido alargar la legislatura o está clínicamente muerta?

– En modo alguno está muerta. Y hablo desde el punto de vista de mi gestión, del trabajo de mi equipo, que no es en absoluto cortoplacista sino a medio y largo plazo. Y lo observo en el conjunto de ministerios.

– Perdone, pero Pedro Sánchez ha dicho una cosa y la contraria. Que no gobernaría sin Presupuestos, que prorrogaría los de Rajoy, que quiere agotar la legislatura y que no. Dijo también que no quería marear al ciudadano. ¿No está haciendo justo lo contrario?

– No, no, no. No lo creo. El presidente ha manifestado algo coherente y serio y no creo que haya ninguna modificación en su análisis. Siempre ha dicho lo mismo: generar estabilidad y a partir de ahí convocar elecciones. Luego las circunstancias que concurran en cada momento y las actitudes del resto de los grupos son elementos que tendrá que valorar. La decisión le compete solo a él. Pero los parámetros en los que se ha movido son siempre los mismos.

– El propio Gobierno, su compañero Ábalos, ha abierto la puerta a las especulaciones sobre un 'superdomingo' electoral el 26 de mayo.

– Quien tiene que valorarlo es el presidente del Gobierno.

– ¿Es partidario de dejar en libertad a los dirigentes del 'procés' presos o incluso de futuros indultos?

– Dejemos que resuelvan los jueces competentes. Hablar de indultos cuando ni siquiera se ha celebrado el juicio me parece precipitado.

– Pues lo han hecho representantes del Gobierno. Y la Abogacía del Estado rebajó la calificación de penas de rebelión a sedición. ¿Queda en evidencia que se buscaba el respaldo catalána las Cuentas?

– Pues no. Ésta es la primera vez que no se critica a la Fiscalía por una supuesta interferencia del Gobierno. Hubo de hecho un criterio distinto al de la Abogacía.

– ¿Cómo hay que interpretar entonces que la ministra de Justicia haya cesado al abogado del Estado que se opuso a rebajar la calificación de rebelión?

– Desconozco las razones de ese cese y no puedo decir nada.

– La lectura unánime es que ha habido orientación política.

– Tampoco te puedes ver condicionado porque se pueda interpretar en ese sentido si hay alguna razón complementaria para cesarle.

– ¿Existe interlocución abierta con la Generalitat?

– Una de las indicaciones del presidente del Gobierno fue que, con respeto escrupuloso al marco legal, intentáramos mantener los canales de comunicación. En lo que a mí compete, en la Junta de Seguridad estamos afianzando las relaciones en seguridad pública y coordinación policial. Estamos trabajando.

– El Gobierno ha hecho guiños a Quebec, ha sugerido un nuevo Estatut.. ¿Cuál es su fórmula?

– No existe el derecho de autodeterminación en nuestro marco normativo, por lo que un referéndum no es factible. No se puede pactar nada fuera del marco legal, salvo que se modifique. Tenemos que buscar las fórmulas para profundizar en la descentralización, pero siempre con un consenso muy importante del conjunto de la sociedad catalana, no solo de una parte, y con el aval del resto de la sociedad española

– ¿Ve riesgo de contagio en una Euskadi donde una parte de los dirigentes del PNVdice sentir «envidia» del 'procés'?

– ¿Qué queremos, levantar más fronteras? Yo no tendría envidias de ningún proceso que preocupa a tantos ciudadanos catalanes y españoles.

– Cuando los nacionalistas piden dar respuesta al encaje de Cataluña y Euskadi en el Estado, ¿usted qué contesta?

– El encaje debe ser uno en que la mayoría de la ciudadanía nos pongamos de acuerdo. Y mientras encontramos esa solución –que no quiere decir que la aparquemos–, trabajemos por resolver los problemas de la ciudadanía.