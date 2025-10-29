«Las cloacas del Estado están en todas partes, mire el caso de Leire Díez»

Manuel García-Castellón, exjuez de la Audiencia Nacional y autor del libro 'Habla, para que se conozca'.

Durante años instruyó desde la Audiencia Nacional varios de los casos más mediáticos de la democracia: el 'caso Banesto', el atentado contra José María Aznar, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 'caso Villarejo', las tramas corruptas del PP, Tsunami Democràtic... y fue el juez de enlace en Francia durante la lucha contra ETA. Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952) repasa ya jubilado en el libro 'Habla, para que se conozca' (Ed. Deusto) toda su trayectoria, que arrancó hace medio siglo en un juzgado de Markina.

– El libro destila la sensación de que ha tenido que luchar contra las injerencias políticas y los intentos de condicionar su labor.

– En la Audiencia Nacional investigas a los más poderosos, al poder social, al económico... Y cuando entras en temas que no les gustan, despliegan sus medios, fundamentalmente mediáticos pero también de otro tipo. Y eso lo he visto toda mi etapa en la Audiencia Nacional. Pero en los últimos años hay una novedad.

– ¿Cuál?

– Que todo eso se ha trasladado al poder político, que acusa al juez que lo investiga de 'lawfare', de corrupción, de prevaricación, de barbaridades. Con eso busca deslegitimar a quien está aplicando el imperio de la ley y mandar un aviso a los demás jueces: 'mirad lo que os pasará si os metéis de alguna forma en asuntos que no convienen'. Es un mensaje terrible.

– ¿Ese intento de deslegitimación es algo orquestado?

– Digamos que es como un carril bici. Piensan: 'vamos a cogerlo y a seguir por aquí, porque algún juez se cansará'. Pero curiosamente sólo ven 'lawfare' en los casos que les afectan a ellos, no a los otros.

– ¿Algún ejemplo?

– Cuando yo imputé a todos los presidentes del PP de la Comunidad de Madrid, menos Ayuso, a mí no me dijeron que estaba cometiendo 'lawfare'. ¿Por qué? Y cuando se dictó la sentencia del caso que conllevó la moción de censura a Mariano Rajoy, a ese juez no se le dijo que había cometido 'lawfare'.

– ¿Da nombres?

– No hace falta irse muy lejos en el tiempo. Yo, que he estado 46 años y medio (en la judicatura), en mi vida había visto esto. Nunca. Ni con el PSOE de Felipe González, ni de Zapatero, ni con el PP.

– ¿Y esto adónde nos lleva?

– A la deslegitimación del imperio de la ley. Y un ejemplo es la amnistía. Su aplicación significa que el Estado tenga que pedir perdón por haberse dado un golpe de Estado. Esto no se ve en ninguna sociedad democrática. Algunos creen que la democracia es votar cada cuatro años. No. La democracia se manifiesta cada día. Y si te llaman al Congreso para responder a preguntas de la oposición, respondes a las preguntas de la oposición. No dices 'y tú más'. Eso es reírse de la democracia.

– El Gobierno le acusó directamente de «querer torpedear» la ley de amnistía.

– A palabras necias, oídos sordos. Yo no torpedeé nada, simplemente creo en la igualdad de todos ante la ley.

– ¿Usted ha hecho política desde su juzgado?

– Desde luego que no. Pero si la hice, debió ser para todos. Porque por el juzgado pasaron todo tipo de políticos desde Adolfo Suárez. Es algo absolutamente absurdo.

– Cuando llegó a la Audiencia Nacional, un conocido le advirtió: 'Van a tratar de destruirte'. ¿Lo consiguieron?

– Lo intentaron, tanto física como espiritualmente, pero no lo consiguieron porque aquí estoy.

– ¿Las cloacas del Estado huelen más a Varón Dandy o a perfume caro?

– Buena pregunta y no sabría responderle... porque para eso tendría que estar metido en ese ambiente.

– Se lo preguntaba porque llevó el 'caso Villarejo'. ¿Cómo es enfrentarse a un personaje como ése?

– Es un hombre muy entretenido y las declaraciones fueron correctas, intensas y no poco amables. Pero las cloacas están en todos lados, mire el caso de Leire Díez y de Pérez Dolset.

– Se ha sabido que ambos maquinaron para desprestigiarle.

– Sí, me he personado en la causa. Pero no puedo contar nada por una cuestión de secreto profesional. El asunto de Pérez Dolset va a ir a juicio y como yo lo he llevado no puedo opinar. Sólo le diré que me encanta sentirme como con 20 años y que me sorprendan ciertas cosas.

– Es partidario, como plantea la 'ley Bolaños', de que sean los fiscales y no los jueces los que se encarguen de la instrucción de los casos.

– Siempre lo he sido. Pero también le digo que no va a solucionar nada. Y es el peor momento posible para proponer una reforma. Ahora los fiscales, que son profesionales extraordinarios, están sufriendo lo que están sufriendo viendo...

– ¿?

– '¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso'. Esa frase (la pronunció Pedro Sánchez en una entrevista) es terrible. Que se proponga este cambio ahora, en un momento en el que han pasado cosas con la Fiscalía que son extraordinarias, que nunca habían pasado... ¿De qué estamos hablando? ¿Se quieren reír de mí? ¿Es que nos tragamos todo? ¿Es que no se dan cuenta de que es pornográfico?

– Al fiscal general lo nombra el Gobierno.

– A mí que el fiscal sea nombrado por el Gobierno me parece muy bien. El problema es cuando vamos más allá, cuando se tocan determinadas teclas en casos que tienen repercusión mediática y, por lo tanto, ciudadana. Ahí se causa verdadera alarma.

– ¿Qué supone para la democracia española la foto de un fiscal general sentado en el banquillo?

– Conozco al fiscal general pero no soy quién para darle consejos, pero creo que se está equivocando y está poniendo en muy mala situación tanto a la Fiscalía como a él mismo y al sistema político. No es una situación muy presentable.

«En Markina aprendí a querer a Euskadi» – ¿Qué recuerdos tiene de su época en Markina? – Fue mi primer destino y mi primera gran experiencia. Viví en el Hotel Vega, que ahora está cerrado. Allí pasé de que me llamaran Manolo a ser don Manuel. Me miraba a mí mismo y decía 'pero si soy el mismo de ayer' pero ya era 'su señoría'. – ¿Fue una buena época? – Muy feliz. Por las mañanas estaba en el juzgado y por las tardes me dedicaba a pasear por el pueblo. Allí aprendí a querer a Euskadi. – Con los años regresó a Euskadi ya como juez de la Audiencia Nacional con operaciones antiterroristas. Una de ellas, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Es su experiencia profesional más dura? – De las peores. Años antes tuve varios casos de violaciones y asesinatos de niñas que me impactaron de una forma bestial y que llegaron a transformar mi carácter. Y Miguel Ángel Blanco supuso lo mismo. Cuando estás tratando con sociópatas, te enfrentas a la sinrazón más absoluta. – ¿Apreciaba diferencias entre un terrorista de ETA y el asesino de una niña? – Ninguna. Son personas que no están en sus cabales. Para unos lo más importante era conseguir la independencia sin importar el coste humano y provocar un genocidio, y los otros son psicópatas sexuales con impulsos indominables. Más de uno me confesó que lo volvería a hacer. Por eso no me parece muy correcto el artículo 25 de la Constitución, que dice que la finalidad de la pena es la reinserción del delincuente. Un psicópata sexual no es reinsertable en absoluto.