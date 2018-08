El clima preelectoral amenaza la estabilidad del Gabinete Urkullu El lehendakari Urkullu saluda a sus consejeros a su llegada al primer consejo de Gobierno tras el verano el año pasado en el Palacio de Miramar. / Luis Michelena El Gobierno vasco arranca el martes el curso con su negociación presupuestaria «más complicada» a unos meses de los comicios municipales y con la necesidad de rentabilizar su «nueva relación» con Madrid OLATZ BARRIUSO Domingo, 26 agosto 2018, 00:48

Resulta ya un tópico hablar de 'otoño caliente' en lo político, pero el lehendakari afronta en este arranque del curso una coyuntura «complicada» que le obligará a emplearse a fondo en diversos frentes, especialmente en el presupuestario. La posibilidad de una prórroga ante la falta de apoyos parlamentarios al Ejecutivo PNV-PSE -que suma 37 escaños, a uno de la mayoría absoluta- amenaza la estabilidad del Gabinete de Iñigo Urkullu por primera vez tras una cómoda primera mitad de legislatura en la que Euskadi ha visto cómo la calma en lo político incidía positivamente en lo económico, donde la recaudación fiscal ha alcanzado cifras de récord en el primer semestre del presente ejercicio.

A punto de cruzar el ecuador del segundo mandato de Urkullu y en vísperas de que el martes se celebre el tradicional primer consejo de Gobierno en el donostiarra Palacio de Miramar, que marca cada año el inicio de la actividad política tras el verano, fuentes gubernamentales admiten que el clima preelectoral que impregnará la política vasca a partir de septiembre, en precampaña ya de los comicios municipales y forales de mayo, «mediatizará» el día a día del Ejecutivo. La sintonía con Madrid tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa podría servir al lehendakari de contrapeso, si logra rentabilizar en forma de transferencias esa relación preferente.

¿Habrá prórroga? Relación con el PP

Sin un socio claro para aprobar las Cuentas vascas

Sin duda, lograr los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos vascos para 2019 será el principal reto del Gobierno vasco a partir de septiembre. Apenas mediada la legislatura, verse obligado a prorrogar las Cuentas de 2018, aun siendo ligeramente «expansivas» gracias a la recuperación económica, supondría un duro varapalo para PNV y PSE en puertas de la cita con las urnas de mayo. «Todos somos conscientes de las dificultades para atraer de nuevo al PP vasco al acuerdo. Va a ser una negociación mucho más complicada que las anteriores», admiten fuentes jeltzales en el Ejecutivo vasco.

Desde que decidieron dejar caer a Mariano Rajoy para respaldar la moción de censura de Pedro Sánchez, los peneuvistas son plenamente conscientes de que el precio a pagar por no quedar retratados como contemporizadores con la corrupción puede pasar por arriesgar la estabilidad del Gobierno vasco, un valor casi sagrado para Urkullu. Aun así, el Ejecutivo de Vitoria no arroja la toalla y sigue haciendo guiños al PP, como el que esta misma semana les dirigió el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, confiado en que aún es posible el acuerdo con los populares.

No obstante, el giro a la derecha en la dirección nacional tras la victoria de Pablo Casado en las primarias hace aún más difícil la entente. El Ejecutivo insiste en «hablar con todos» y en exhibir cintura política para poner el 'no' de la oposición lo más difícil posible, aunque asume que la cercanía de las elecciones municipales y forales hará a PP, EH Bildu y Podemos mucho más reacios a hacer cualquier concesión. No descartan que la izquierda abertzale se muestre de salida abiertamente favorable a facilitar la aprobación de las Cuentas, aunque a cambio de mantener sin cambios los acuerdos netamente soberanistas alcanzados en la ponencia de Autogobierno para reformar el Estatuto de Gernika. De ahí que se preparen para un portazo final de la oposición. Los socialistas no se muestran demasiado preocupados: «Si salen será un éxito: si no, será achacable a la campaña electoral».

Escenario convulso Inestabilidad

Sortear la tensión política en Madrid y Cataluña

El Gobierno vasco es muy consciente de que ha arriesgado su crédito político para hacer presidente a Sánchez y quiere obtener beneficios a cambio. No obstante, aprovecharse de un posible viento a favor en Madrid no depende en absoluto del lehendakari, Iñigo Urkullu, ni de sus socios del PSE, sino de la destreza que demuestre el presidente del Gobierno para mantener a su lado a la heterogénea mayoría que le aupó a La Moncloa, incluidos los soberanistas catalanes. Los jeltzales han puesto por eso -y por su interés en evitar la 'contaminación' de las municipales y en contribuir al desinfle de Ciudadanos- todo su empeño en garantizar la estabilidad del Ejecutivo socialista. Pero su evidente debilidad parlamentaria, y la necesidad de recurrir a maniobras arriesgadas como la de saltarse al Senado para sortear un hipotético veto del PP al techo de gasto, hace del futuro de Sánchez una auténtica incógnita. Aun así, Urkullu, su partido y sus socios del PSE están convencidos del interés del resto de fuerzas en alargar la legislatura. Eso permitiría al Gabinete PNV-PSE, apuntan, volcarse también en consolidar los datos de crecimiento económico para reducir el desempleo al 10% en 2020 y en gestionar los planes sectoriales recogidos en el programa de gobierno. El hervidero catalán, que podría recrudecerse con motivo del primer aniversario del desafío secesionista del 1-O, también aumentará la presión sobre el lehendakari. En todo caso, creen en el Ejecutivo que, hasta ahora, la apuesta ha resultado ganadora al servir, sobre todo, para impulsar los primeros acercamientos a Euskadi de presos de ETA, que continuarán este otoño.

Los hitos del calendario 20 de septiembre es la fecha fijada para el pleno de Política General, en el que el lehendakari desgranará sus prioridades para el nuevo curso y hará hincapié, sobre todo, en la gestión y en la importancia de consolidar la senda de crecimiento económico. Comisión mixta Aún sin fecha, es otra de las citas clave del otoño político. Será la primera vez que se reúna desde que Urkullu es lehendakari, previsiblemente en septiembre. Primer consejo El arranque oficial del curso será este martes 28 con el tradicional consejo de Gobierno en Miramar.

Completar el Estatuto Negociación

Arrancar a Pedro Sánchez un calendario de transferencias

La inminente reunión de la comisión mixta de transferencias, presidida por el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, será una de las citas más relevantes del nuevo curso, no tanto por la trascendencia de los acuerdos que se adoptarán -el traspaso de dos pequeñas líneas de ferrocarril sobre las que incluso el Constitucional ha dado la razón a Euskadi- sino por lo simbólico de esa cumbre. Para empezar, será la primera vez que se reúna desde que Urkullu es lehendakari y, además, el Gobierno vasco espera que la cita, aún sin fecha, sirva de antesala a la elaboración de un calendario para ejecutar los traspasos pendientes. «Ahí es dónde más se tiene que notar la apertura de un nuevo ciclo en la relación entre los dos ejecutivos», abundan, conscientes de las dificultades que encontrará Sánchez para desbloquear las dos materias consideradas prioritarias en el acuerdo de gobierno PNV-PSE: las prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, especialmente esta última.

Estas mismas fuentes consideran que fijar por escrito un cronograma para negociar y ejecutar las transferencias sería un triunfo político «más relevante de lo que parece» porque supondría admitir, por primera vez desde el Gobierno central, que hay 37 materias pendientes que deben ser traspasadas. Además, se cumpliría así con los plazos fijados por la mayoría del Parlamento vasco, que instó a La Moncloa a elaborar ese calendario antes de seis meses. Se trata, sobre todo, de intentar ver la botella medio llena porque el calendario no garantiza en absoluto los traspasos en una legislatura de duración incierta y porque el propio Gobierno vasco, aunque insiste en que el cumplimiento íntegro del Estatuto es «irrenunciable», también reconoce los obstáculos a los que se enfrentará Sánchez, «que no lleva ni cien días», en un terreno especialmente sensible para la opinión pública española. «La 'caja única' no se rompe, pero hacer pedagogía con este clima político es muy difícil», coincide un cargo socialista.

Comisión de expertos Autogobierno

Presiones de PP y Bildu por reforma del Estatuto

El lehendakari quiere evitar que el ruido político en torno a la reforma del Estatuto ponga en jaque a su Ejecutivo. Al PNV, tras acordar con EH Bildu unas bases de contenido netamente soberanista y severamente cuestionadas por el resto de fuerzas parlamentarias, también le interesa encapsular el debate de autogobierno en el seno de la comisión de cinco expertos -uno por partido- que la ponencia designará este mes de septiembre. Tanto jeltzales como socialistas admiten que su idea es que ese sanedrín de juristas -cuyas identidades guardan celosamente los partidos- trabaje «sin prisa», para que el debate, lleno de aristas, no les salpique antes de las elecciones municipales y forales de mayo. Urkullu se referirá al asunto en el pleno de política general del 20 de septiembre pero para insistir en la exigencia de ampliar los consensos para hacerlos transversales y respetuosos con la pluralidad vasca.

No obstante, el Gobierno de Vitoria se prepara para la ofensiva en este terreno de EH Bildu, espoleada, seguramente, por el tono épico que inflamará las proclamas de la Generalitat a medida que se vayan cumpliendo los aniversarios del desafío independentista en Cataluña. «El PP y la izquierda abertzale van a apretar y será imposible aislarse», asumen.