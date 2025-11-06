Las claves para entender el pulso entre el Gobierno vasco y la UPV/EHU

El Gobierno de Imanol Pradales y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se han enzarzado en los últimos días en un duro choque institucional ... a cuenta de la financiación. El rector de la institución académica ha pedido un sustancial aumento de fondos para evitar la «parálisis», pero el Ejecutivo autonómico desestima su demanda al alegar que los Presupuestos para el año que viene contemplan subidas suficientes. Una discusión que en un principio parecía exclusivamente económica pero en la que se han entremezclado acusaciones políticas que han acabado por avivar el enfrentamiento. ¿Qué está pasando? Aquí van unas claves para entenderlo todo:

1 ¿Cómo se financia la UPV/EHU?

Como en toda universidad pública, la principal fuente de financiación de la UPV/EHU es la propia Administración; en este caso, el Gobierno vasco. De los 553 millones de euros que prevé ingresar al cierre de este año, 402 –es decir, el 73% del total– llegan a través de las aportaciones contempladas en los Presupuestos autonómicos: 315,6 de traspaso ordinario, 41,8 por el contrato-programa, 18,5 en complementos para el profesorado, 1,8 en transferencias de capital y 25 en partidas plurianuales. El resto de dinero proviene de proyectos de investigación, subvenciones, contratos externos... Las tasas académicas que pagan los alumnos apenas recaudan 34 millones, menos del 6% del total.

2 ¿Está infrafinanciada?

Si bien la inversión en universidades públicas en España es un 19,5% menor a la media de la OCDE y un 14,5% menor a la de la UE, la UPV/EHU es una de las mejor financiadas en términos absolutos. El Gobierno vasco invierte 9.065 euros anuales por estudiante, la tercera cifra más alta por detrás de La Rioja y Navarra, cuando la media nacional es de 6.671. En términos relativos, en cambio, la fotografía cambia. Según un informe de la Fundación CyD que calcula el esfuerzo según el PIB per cápita de cada comunidad, Euskadi aparece la cuarta por la cola, sólo por encima de Aragón, Cataluña y Madrid. Lideran la tabla Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha.

3 ¿Se van a elevar los fondos?

El Gobierno vasco presentó la semana pasada su proyecto presupuestario para 2026, que será aprobado el próximo 23 de diciembre gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, si bien habrá primero una negociación con los grupos de la oposición para buscar más apoyos. Las Cuentas contemplan que la aportación a la UPV/EHU se eleve respecto a este año en un 6,9%, un crecimiento superior al de la media del resto de partidas, situada en un 4,1%. En total, se prevé inyectar 426 millones de euros en la universidad pública, de los cuales 339 son por los fondos ordinarios, 42 por el contrato-programa, 19 para complementos del profesorado y 25 para infraestructuras.

4 ¿Cuánto pide el rector?

Tras conocer los números, el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, compareció ante los medios de comunicación para exigir un sustancial incremento de fondos: de los 426 millones previstos a 607. Es lo que el máximo responsable de la institución académica estima necesario para evitar la «parálisis» del centro, hacer frente a sus necesidades más «perentorias» y lograr un impulso hacia la «excelencia». Se trataría de un incremento nunca antes visto y que obligaría al Gobierno vasco a rehacer por completo su proyecto presupuestario cuando quedan menos de dos meses para que se empiece a aplicar.

5 ¿Cuáles son las necesidades?

Son tres los ámbitos en los que pone el foco el rector. El primero, el salarial: argumenta que la atracción de talento es difícil porque una persona que comienza su carrera docente en la UPV/EHU como adjunto apenas cobra 1.900 euros netos al mes mientras que un profesor de Bachillerato alcanza los 2.600. El segundo, las infraestructuras: la biblioteca central en Leioa tiene goteras desde hace años, la Facultad de Medicina necesita una remodelación y hay despachos en los que se pasa mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Y el tercero, la digitalización: se llega al punto de incorporar una a una las calificaciones de Selectividad, lo que alarga el proceso y abre la puerta a errores humanos.

6 ¿Qué ha respondido el Gobierno vasco?

El Gobierno vasco desestima por completo que la UPV/EHU se encuentre «infrafinanciada». El lehendakari, Imanol Pradales, subraya que «nunca en su historia ha contado con tantos recursos» y que la partida ha crecido un 12% desde que él llegó al cargo por tratarse de una «apuesta de país». El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, también niega que exista una falta de fondos y lo hace, además, desde su experiencia como exrector, ya que entre 2004 y 2008 ocupó el mismo cargo que ahora ejerce Joxerramon Bengoetxea. «He sido cocinero antes que fraile. Cuando llegué al rectorado, me encontré un déficit del 10%», llegó a decir en una comparecencia en el Parlamento.

7 ¿Por qué ha escalado tanto el pulso?

El pulso se ha convertido en un auténtico choque institucional porque, a la discusión puramente económica, se ha sumado un ingrediente más bien político. El consejero Pérez Iglesias deslizó que el rector está tratando de convertir a la UPV/EHU en un «ariete político» contra el Gobierno vasco. No en vano, en círculos partidistas y universitarios sitúan a Bengoetxea cerca de la izquierda abertzale por su pasado en Eusko Alkartasuna (uno de los partidos que actualmente integran EH Bildu) y por determinados perfiles que componen su equipo rectoral. El propio rector respondió a la acusación exigiendo «respeto institucional», pero el consejero se reafirmó en sus palabras.

8 ¿Está cerca de resolverse?

No lo parece porque, además de las divergencias en el fondo de la cuestión, ha habido diferencias también en las formas. El rector solicitó una reunión urgente con el lehendakari y los consejeros de Universidades y Hacienda para trasladarles en persona el informe de necesidades que justificarían ese aumento presupuestario. Pérez Iglesias le reprochó que pidiera la cita directamente con Pradales, algo que concibe como una «desautorización en toda regla». Lehendakaritza no cierra la puerta a que ese encuentro se acabe produciendo, pero en todo caso emplazan a Bengoetxea a reunirse primero con el consejero. «Es lo que procede», aseguran en su Gabinete.