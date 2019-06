El PP rechaza la oferta de Ciudadanos de repartirse la Alcaldía de Madrid Villacís y Almeida comparten mesa durante un desayuno. / Efe La formacion naranja quería que Begoña Villacís gobernara la ciudad dos años y José Luis Martínez Almeida otros dos EL CORREO Jueves, 13 junio 2019, 13:14

El PP ha rechazado la oferta de Ciudadanos para repartirse la Alcaldía de Madrid en periodos de dos años. La formación naranja había propuesto a los populares este plan esta mañana, sin embargo, los de Génova no la ven oportuna. Mientras Miguel Gutiérrez (Cs) ha hecho mención al «peor resultado de la historia» del PP en Madrid para asentar su propuesta, la número 2 de José Luis Martínez Almeida y miembro del comité negociador, Andrea Levy, ha asegurado que este «tiene toda la legitimidad para presentarse el sábado». «Sacó 83.000 votos más, 4 concejales más y más de 5 puntos» a Ciudadanos, ha precisado.

La oferta naranja ha sido tomada por Levy como una «ocurrencia». «La única obsesión es la frustración de Begoña Villacís por no haber podido conseguir más votos en las urnas y más concejales en el Ayuntamiento», ha puntualizado. «La semana pasada proponían cuatro años de Alcaldía para Villacís, hoy dos años de Alcaldía de Villacís. En el día de mañana propondrán los días pares o impares. Esto son ocurrencias. Nosotros estamos para devolver Madrid a los madrileños, con seriedad, responsabilidad, y no haciendo un baile de las sillas«, ha proseguido

Además, Levy ha advertido de que «los madrileños no entenderían que por este tema de ocurrencias no vaya a haber un cambio en la ciudad de Madrid». Y es que en su opinión, las «ocurrencias» ya han estado en la capital de la mano de Carmena, y hay que acabar con ellas. «Los madrileños han apostado por este gobierno de cambio, no esperan de nosotros que estemos haciendo estas propuestas a dos días de la constitución del Ayuntamiento«, ha zanjado.

Lo que no quiere Ciudadanos de ninguna manera es que Manuela Carmena repita en el cargo. Así lo ha dicho el miembro de la Comisión de Negociación de Pactos, José María Espejo-Saavedra. Asimismo, ha tachado de «irresponsable» a Vox por no apoyar al candidato que surja de la negociación. «Los votos de Cs en la constitución del Ayuntamiento de Madrid van a ir para el candidato que surja del acuerdo entre PP y Cs, es Vox el que dice que no votará a ese candidato», ha dicho, y por tanto «provocaría que Carmena pudiera seguir siendo alcaldesa», ha especificado

Con respecto al gobierno de la Comunidad de Madrid, Espejo-Saavedra ha asegurado que no habrá ningún gobierno tripartito con Vox y ha rechazado que haya miembros de la formación de Santiago Abascal en los gobiernos de comunidades autónomas. Espejo-Saavedra ha lanzado este mensaje después de que desde Vox se insista en que tienen «derecho» a tener consejerías en la Comunidad de Madrid, proporcionalmente al número de escaños que han obtenido en la Asamblea.

Socio preferente

«Nuestro socio preferente es el PP y nuestros gobiernos serán exclusivamente con el PP y no habrá ningún gobierno tripartito con Vox», ha explicado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al tiempo que recalcaba que tampoco habrá negociaciones, ni una mesa donde se hagan acuerdos de gobierno con Vox.

Espejo-Saavedra ha reconocido que su partido y el de Abascal han mantenido conversaciones, pero ha asegurado que no habrá acuerdos, ni miembros de Vox en las comunidades autónomas donde gobierne Ciudadanos. «En los gobiernos que pacten Ciudadanos y PP no habrá miembros de Vox, es algo que dijimos desde el principio y lo seguimos diciendo», ha insistido, en referencia a la situación en la Comunidad de Madrid.