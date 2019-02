La Guardia Civil se preocupa por la seguridad del lehendakari Una asociación de la Benemérita le recomendó en Twitter que se pusiese el cinturón: «Nos gusta proteger hasta a los que no nos pueden ni ver» ADOLFO LORENTE Jueves, 28 febrero 2019, 15:55

Twitter era esto. El miércoles a media tarde, camino de Madrid para testificar en el juicio del 'procés' que se celebra en el Tribunal Supremo, Iñigo Urkullu escribió un mensaje en esta red social aportando una foto en la que se le podía ver repasando su archivador de 400 folios con una senyera en la portada.

La foto no pasó desapercibida, sobre todo para la Asociación PRO de la Guardia Civil, que le recomendó al lehendakari ponerse el cinturón porque si no, le pueden parar y denunciar. «Nos gusta proteger hasta a los que no nos pueden ni ver», escribieron con el hastag. #MeGustaSerGuardiaCivil.

Le recomendamos a @iurkullu utilizar el cinturón de seguridad en sus desplazamientos por carretera. Si lo ve una patrulla de @guardiacivil lo va a parar y denunciar, tenemos la manía de salvar vidas. Nos gusta proteger hasta a los que no nos pueden ni ver. #MeGustaSerGuardiaCivil — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) February 28, 2019

La recomendación tampoco pasó inadvertida para Urkullu, que ha vuelto a colgar otra foto en la que sí se ve que lleva el cinturón. Además, ha aprovechado para pedir a todos que se lo pongan.