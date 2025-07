Chivite presume de «transparencia» en la adjudicación de los túneles de Belate

«No tenemos ni vamos a tener nada ilegal, se investigue lo que se investigue». Tras el 'shock' inicial, cuando se echó a llorar al ... conocer el papel de su «amigo» Santos Cerdán en la presunta trama de mordidas, María Chivite está decidida a levantar una barrera para que la mancha de la corrupción no salpique a su Gobierno pese a que adjudicó varios contratos a Servinabar, la empresa de la que era socio el ex 'número tres' del PSOE. El principal entre todos ellos, el de las obras de duplicación de los túneles de Belate, es la adjudicación «más transparente de cuantas se han llevado a cabo» por el Ejecutivo navarro, según la presidenta.

A petición de UPN y PP, Chivite compareció ayer ante el Parlamento foral para dar cuenta de esta contratación de su Gabinete por un importe de 76 millones de euros. Dijo estar «muy tranquila» al dar por hecho que la adjudicación se realizó conforme a la legalidad, aunque señaló que ni ella ni el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite (es su tío), participan en ese tipo de procesos. «No adjudicamos obras. No formamos parte ni de órganos ni de mesas de contratación», dijo.

La dirigente socialista reconoció haberse reunido hasta en cuatro ocasiones con Antxon Alonso, el dueño de Servinabar y socio de Cerdán: en julio y octubre de 2020, y en abril y septiembre de 2021. Negó que le pidiera «ningún trato de favor, cuestión que yo tampoco hubiera permitido», y minimizó la importancia de esas citas: «En poco más de un año han pasado por mi despacho más de 400 personas». Su último contacto telefónico, añadió, se produjo en agosto de 2023 y habría sido con motivo de su toma de posesión para un segundo mandato.

Respecto a Cerdán, la presidenta navarra también admitió haber hablado con él acerca de la obra de los túneles de Belate, pero no sobre su adjudicación sino de «la necesidad de tener recursos económicos provenientes del Estado» para acometer los trabajos. Chivite destacó que su Gobierno no podía conocer el supuesto acuerdo por el que el ex 'número tres' del PSOE sería propietario del 45% de Servinabar porque «era un documento privado y, por lo tanto, no era sabido».

Las explicaciones no convencieron a la oposición, que quiere explotar el 'caso Cerdán' como elemento de desgaste al Gobierno foral. Javier Esparza (UPN) situó a Chivite «al servicio» del exsecretario de Organización de Ferraz: «Por acción o por omisión, debe dimitir».