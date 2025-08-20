El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
El magistrado Juan Carlos Peinado se dirige a Moncloa a tomar declaración en el 'caso Begoña Gómez'. EFE

El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños

Justicia confirma que el ministro registró «irregularidades» del instructor el 4 de junio y el 29 de julio pasado por su declaración como testigo y la posterior exposición razonada contra él en el 'caso Begoña Gómez'

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:45

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, encargado de supervisar las actuaciones de los jueces y magistrados, ... ha abierto diligencias informativas al instructor Juan Carlos Peinado a raíz de dos denuncias presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La primera se registró el 4 de junio pasado tras su declaración como testigo en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La segunda se notificó el 29 de julio siguiente, tras la posterior exposición razonada remitida por el magistrado al Tribunal Supremo contra el ministro -por su condición de aforado- por dos posibles delitos en el marco del procedimiento abierto a Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  4. 4 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  5. 5 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  6. 6

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  7. 7 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»
  8. 8

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  9. 9

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  10. 10

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños

El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños