El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al fondo su presidenta Isabel Perelló. R. C.

El CGPJ examina la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a Teresa Peramato

El pleno del Consejo vota hoy en un informe no vinculante si la persona elegida por Bolaños reúne los requisitos legales y está en condiciones de dirigir el Ministerio Público

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:24

Teresa Peramato, la propuesta del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado, pasa este miércoles el examen de idoneidad en el Consejo General ... del Poder Judicial (CGPJ). El pleno del órgano de gobierno de los jueces, formado por 20 vocales y la presidenta Isabel Perelló, se reúne a partir de las 12:00 de la mañana para valorar la propuesta y votar si cumple con las condiciones previstas para dirigir el Ministerio Público. Todo indica que no habrá ningún inconveniente para que el Consejo, en su informe no vinculante, le dé su aprobación.

