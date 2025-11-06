El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestantes marroquíes en la Marcha Verde portan el Corán y retratos del rey Hassan II el 6 de noviembre de 1975. EFE

Sonia Moreno

Periodista
«España intenta no incomodar a Marruecos para evitar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla»

La informadora asturiana analiza este acontecimiento histórico, del que ahora se cumplen 50 años, y las relaciones hispanomarroquíes en el libro 'Marruecos, el vecino incómodo'

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

A las 10.33 del 6 de noviembre de 1975, hace 50 años, miles de civiles marroquíes, muchos de ellos mujeres y niños, cortaron la ... alambrada que hacía de frontera entre Marruecos y España penetraron en el Sáhara español, la provincia 53, que entonces se consideraba tan española como Valladolid o Murcia. Era la Marcha Verde, la invasión del territorio colonial que todavía conservaba España en la fachada atlántica de África.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  2. 2

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  5. 5

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  6. 6 El Txorierri recupera la normalidad tras dos horas colapsado por un accidente entre 8 vehículos
  7. 7

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  8. 8

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10

    Euskadi iniciará la construcción de 1.700 alquileres protegidos el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «España intenta no incomodar a Marruecos para evitar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla»

«España intenta no incomodar a Marruecos para evitar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla»