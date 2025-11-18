El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La caída de X (antes Twitter) en España deja sin servicio a miles de usuarios
Foto del informe de la UCO rescatada del móvil de Alonso en la que se ve a Cerdán y Pelegrini en 'El Penta' R.C.

Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'

La UCO ha encontrado fotos en el dispositivo del dueño de Servinabar con el exdirigente socialista y exceo de Acciona Construcción en 'El Penta', icono de la movida madrileña

Melchor Sáiz-Pardo, Sara I. Belled, Guillermo Villar y Álex Sánchez

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

Pocas canciones son tan icónicas de la movida madrileña como la 'Chica de ayer' de Antonio Vega con grupo Nacha Pop. Y pocos bares son ... tan conocidos de aquella época como el mítico 'Pentagrama', más conocido como 'El Penta', en la Calle de la Palma 4 , en pleno barrio de Malasaña, en Madrid. Antonio Vega, incluso, en un pasaje de su famosa canción homenajeó a este garito: «Y luego por la noche a El Penta a escuchar, canciones que consiguen que te pueda amar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  4. 4

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  6. 6 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  7. 7 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  8. 8

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  9. 9

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'

Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción &#039;Chica de ayer&#039; para sus &#039;negocios&#039;