Santos Cerdán y su abogado Benet Salellas a la entrada del Supremo antes de su encarcelamiento. EFE

Cerdán pide citar a un guardia civil para aclarar si intervino los audios de Koldo con Pegasus

La defensa eleva un recurso a la Sala del Supremo tras la negativa del instructor Leopoldo Puente a admitir nuevas diligencias que agilicen su excarcelación

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:16

Santos Cerdán no da su brazo a torcer pese a la negativa del juez Leopoldo Puente de admitir nuevas diligencias de prueba que agilicen su ... excarcelación. La defensa del exdirigente socialista ha recurrido a la Sala del Tribunal Supremo, formada por tres magistrados, los motivos argumentados por el instructor para no acceder a ninguna de sus peticiones, entre ellas investigar la hipótesis de que los audios incriminatorios hallados en la vivienda de Koldo García, y que afectan al propio Cerdán por el presunto reparto de comisiones en contratos de obra pública, fueron provocados por una tercera persona.

