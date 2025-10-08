Cerdán pide citar a un guardia civil para aclarar si intervino los audios de Koldo con Pegasus

Santos Cerdán no da su brazo a torcer pese a la negativa del juez Leopoldo Puente de admitir nuevas diligencias de prueba que agilicen su ... excarcelación. La defensa del exdirigente socialista ha recurrido a la Sala del Tribunal Supremo, formada por tres magistrados, los motivos argumentados por el instructor para no acceder a ninguna de sus peticiones, entre ellas investigar la hipótesis de que los audios incriminatorios hallados en la vivienda de Koldo García, y que afectan al propio Cerdán por el presunto reparto de comisiones en contratos de obra pública, fueron provocados por una tercera persona.

Los abogados del exsecretario de Organización del PSOE consideran «esencial» que la Sala acepte la declaración testifical del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en la ramificación del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, por su supuesta autoría en el uso de programas espías para acceder al teléfono de Koldo García «con o sin su consentimiento como larga mano de la Guardia Civil».

Una solicitud que el juez Puente denegó sin más motivos al creer a pies juntillas la tesis acusatoria que le ofrece la policía judicial de la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, con el respaldo del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Ello pese a que la investigación judicial «sigue sin dar resultado material alguno hasta la fecha transcurridos nueve meses de las actuaciones», sobre todo en lo concerniente a los cinco millones de euros en mordidas (el 1% del volumen total de los contratos investigados) que según estimó el instructor se pudieron repartir Cerdán, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.