El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ispizua se plantea un mandato continuista de la anterior junta, encabezada por José Antonio Oleaga, «que hizo un trabajo extraordinario» Jordy Alemany

«El centro sigue siendo la clave para ganar cualquier elección en Euskadi»

Marian Ispizua | Presidenta de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencias Políticas ·

Defiende que los vascos no ven un problema en la inmigración, «necesaria» para cubrir empleos y evitar el envejecimiento poblacional

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:18

Imanol Pradales, Eneko Andueza, Mikel Jauregi, Denis Itxaso, Nerea Melgosa, Susana García Chueca, Javier Hurtado... Las riendas políticas e institucionales de Euskadi están en manos ... de muchos licenciados en Sociología y/o Ciencias Políticas. Desde hace unas semanas Marian Ispizua es la nueva presidenta de su asociación profesional en Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El centro sigue siendo la clave para ganar cualquier elección en Euskadi»

«El centro sigue siendo la clave para ganar cualquier elección en Euskadi»