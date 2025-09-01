«El centro sigue siendo la clave para ganar cualquier elección en Euskadi»

Imanol Pradales, Eneko Andueza, Mikel Jauregi, Denis Itxaso, Nerea Melgosa, Susana García Chueca, Javier Hurtado... Las riendas políticas e institucionales de Euskadi están en manos ... de muchos licenciados en Sociología y/o Ciencias Políticas. Desde hace unas semanas Marian Ispizua es la nueva presidenta de su asociación profesional en Euskadi.

– ¿Cómo está la sociedad vasca?

– En muchos aspectos hemos recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Están subiendo las tasas de empleo, aunque más en los hombres que en las mujeres. Pero tenemos un problema de envejecimiento, que en cierta medida se va solventando con personas que vienen de otros países.

– ¿Algo más?

– Nuestras tasas de exclusión y pobreza son menores a las de Europa. Aunque es verdad que el 60% de la población tiene una renta inferior a la media, que está en 25.000 euros anuales. Y un 9% cobra más del doble de esa cifra. Así que en esta materia somos una sociedad un tanto polarizada.

– Se ha referido a la inmigración. ¿Vamos hacia una sociedad mestiza?

– Claro. Como ha pasado en otros países, es un proceso inevitable.

– ¿Y eso cómo va a afectar a la identidad vasca, a esos valores, a la cultura, al sentimiento propio...?

– Una de las grandes características del ser humano es la capacidad de adaptación, así que es lo que tendremos que hacer, como ha ocurrido en otros países. Y no es malo. Nos vamos asemejando a otros países, a otras sociedades que funcionan bien. A mí el mestizaje no me parece malo en absoluto.

– Ahora hay controversia con el tema de la inmigración.

– Hay quien dice que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Pero los datos lo refutan. Solo el 4% de la población, según Ikuspegi, menciona libremente la inmigración como el primer problema de la sociedad vasca. Y si dejas una respuesta abierta, solo el 9% lo nombra como un problema.

– El lehendakari abrió en su día el debate sobre qué tipo de inmigración hemos recibido y cuál es la que Euskadi necesita.

– Necesitamos que venga gente para cubrir puestos de trabajo que nosotros no queremos o no podemos ocupar. Así lo dice el 74% de la población. Y tenemos un índice de tolerancia a la inmigración muy alto, que ronda, según Ikuspegi, el 65%.

– Ha hablado de polarización, algo patente en el terreno político. ¿Son los partidos los que la buscan o es la sociedad la que les empuja hacia los extremos?

– Al final es un toma y daca. Los políticos se adaptan a la población para buscar votos, y la población, por su parte, hace demandas a los políticos que estos tienen que cubrir.

– Mala ecuación.

– Pero los partidos saben que, si quieren crecer, tienen que tirar del centro. La gran bolsa de población está ahí. La mayor parte de la sociedad no está polarizada. En Euskadi, en una escala del 1 al 10, el posicionamiento medio ronda el 4. O sea, que la población vasca tira un poquito a la izquierda.

– Así que las elecciones en Euskadi se ganan desde el centro.

– Claro, el centro sigue siendo la clave, y aunque las formaciones políticas puedan parecer polarizadas, todas quieren coger votos de ahí. Incluso las que pueden ser más extremistas tienen más masa crítica en la parte más cercana al centro que más a su propio extremo.

– ¿Y por qué se oyen tantos mensajes hacia los extremos?

– Estrategia política. Otra cosa es cuando les toca gobernar. No pueden hacer todo lo que han dicho, ni todo lo que han prometido.

– ¿Cómo valora lo ocurrido este verano en Murcia, por ejemplo, con ciudadanos que se creen legitimados para tomarse la justicia por su mano?

– Esas actitudes son un peligro para la sociedad. Pero no podemos olvidar que las instituciones se tienen que ganar la confianza cumpliendo con su deber.

– ¿Y los mensajes escuchados en Euskadi sobre que la Ertzaintza no es una Policía democrática?

– Que los partidos políticos deslegitimen a las instituciones es un peligro. Las instituciones son el resultado de un pacto democrático. Sin ellas, no existiría la democracia. Por eso hay que respetarlas y, si no, habrá que cambiar las reglas del juego. Pero para cambiar las reglas del juego, también hay que llegar a un acuerdo.

Evitar los guetos

– ¿Existe una desafección de los jóvenes vascos hacia la política?

– Dentro de la juventud siempre ha habido dos bloques: los que se implican y los que pasan. Los que se implican, se implican mucho; no tenemos más que ver los partidos políticos, la cantidad de gente joven que ocupa puestos de responsabilidad. Y los que pasan, pues también pasan mucho, quizás porque estamos ante una generación que lo tiene todo dado.

– Pero lo que no se cuida, se puede perder.

– Ya, pero eso te lo planteas mucho menos. Nunca crees que vas a perder lo que ya tienes. Pero cuando empezó la democracia había que ganarse las cosas, había que construirlas.

– ¿Existe el riesgo de que en Euskadi se formen 'guetos' como los 'banlieues' franceses por el problema del acceso a la vivienda para los más desfavorecidos?

– Estamos a tiempo para que eso no ocurra, pero hay que empezar a trabajar. No es una cuestión que se pueda dejar porque es muy complicada. Al final las viviendas más baratas y más antiguas están concentradas en sitios concretos, con lo cual eso facilita ese tipo de comportamiento social. Pero se pueden hacer cosas y el Gobierno vasco creo que está en ello.

Bilbao acogerá en 2026 el gran congreso de los sociólogos españoles

Ispizua se estrena en el cargo con la responsabilidad de participar en la organización del congreso bienal de la Federación Española de Sociología, que se celebrará en Bilbao en 2026. Será la segunda vez desde 1989 que Euskadi acoge esta cita –la anterior fue en San Sebastián–, que podría traer a la capital vizcaína a cerca de 2.000 expertos de todo el país. «Será una excelente ocasión para potenciar la sociología vasca. Aquí tenemos unos estupendos profesionales, que trabajan estupendamente y hacen unas investigaciones punteras, y necesitan reconocimiento y que les demos visibilidad», reflexiona.