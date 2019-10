Cataluña, Abengoa y el 'hearing' de Borrell Afp El todavía ministro se somete durante más de tres horas al examen en el Parlamento Europeo para poder asumir el cargo de alto representante de la Política Exterior y Seguridad de la UE a partir del 1 de noviembre ADOLFO LORENTE Lunes, 7 octubre 2019, 17:48

Lo llaman 'hearing' y forma parte de ese universo bruselense tan distinto y, a veces, tan distante. Para bien o para mal, 'Bruselas is different'. Lo es, por ejemplo, porque en España, los 'hearings' ni están ni se le esperan. Vale, ¿y qué es un 'hearing'? Grosso modo, el examen que un futuro comisario europeo debe superar ante la Eurocámara para poder llegar a asumir el cargo. Sigamos traduciendo. Es como si un ministro propuesto por el presidente de España debe someterse y superar una audiencia en el Congreso para poder asumir el cargo. Un examen, ojo, que como todo examen puede ser aprobado... o suspendido. ¿Se imaginan que el Congreso de los Diputados tumba a un ministro propuesto por el presidente del Gobierno de turno? Pues en la UE, sí.

Es época de 'hearings' en Bruselas y España, después de muchos años transitando por el desierto de la indiferencia, ha vuelto a la cúpula del club de clubes con Josep Borrell propuesto para asumir el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a partir del 1 de noviembre. España vuelve a las portadas europeas y no para mal... De momento. El todavía ministro de Exteriores (aún no ha dimitido y eso no gusta mucho en Bruselas) se ha examinado esta tarde durante más de tres horas en una 'casa' de la que fue presidente entre 2004 y 2007. El Parlamento, siempre el patito feo de las tres grandes instituciones de la UE (además de la Comisión y el Consejo), está falto de cariño, de esa palmadita en la espalda siempre tan necesaria. Y claro, ensalzar la figura del Legislativo comunitario y recordar, además, que 'yo fui uno de vosotros' es cabalgar al galope a lomos del caballo ganador. Lo sabía y no desaprovechó la ocasión. Lo dijo en castellano, en inglés y en francés. Saltaba de un idioma a otro con enorme soltura. «Bienvenido a su casa», le brindó el socialista Nacho Sánchez Amor.

El aprobado siempre se ha dado por hecho (el resultado se conocerá en las próximas horas), pero eso no significa que haya sido un camino de rosas. Es verdad que muchas menos de las esperadas, pero hubo alguna que otra espina. Porque aunque el dosier geoestratégico se lo sabe al dedillo (Rusia, Venezuela, Cuba, África, China...), otra cosa es el dosier personal. Y claro, a Borrell le tienen muchas ganas determinados partidos y en determinados sitios. Tras una intervención inicial de 15 minutos, contestó a 25 preguntas y la 'salsa' llegó en la 8, cuando tomó la palabra la popular Sandra Kalniete (letona... sí sí, ¡letona!), quien le preguntó por la multa de 30.000 euros que le impuso la CNMV por el uso de información privilegiada por la venta de acciones de Abengoa. Borrell recordó que no hubo mala fe y que «perdió 300.000 euros». «La venta se refería a solo 9.000 euros, el 7% de mi cartera de acciones. ¿Usted cree que esto es uso de información privilegiada? O una de dos. O no tenía información privilegiada o era un estúpido», ironizó. También metió el dedo en el ojo la eurodiputada checa de Los Verdes Markéta Gregorová. Respecto a las 12.000 euros que tiene en acciones de Iberdrola, ha asegurado con cierta sorna que «si tanto les preocupa, mañana mismo doy orden de venderlas».

¿Y Cataluña? Tictac. Pregunta 9, 10, 11... Que si Rusia, que si el terrorismo, que si la inmigración, que si la política de género... La 12, la 13, la 14, la 15... Que si las campañas de desinformación, que si Cuba, que si Arabia Saudí, que si la libertad religiosa... ¿Y Cataluña? 16, 17, 18, 19... Que si el Brexit, que si Estados Unidos, que si Irán, que si Palestina... Ni el propio Josep Borrell, 'bestia negra' del independentismo, parecía creérselo. 23, 24 y 25. Nada.

Resulta cuando menos paradójico que a escasos días de una sentencia histórica, el secesionismo, que ha hecho de Bruselas uno de sus campos de batalla en la llamada internacionalización del 'procés', no lograse colar ni media pregunta sobre su causa a través de sus grupúsculus afines, que pese a ser pequeños saben hacer ruido. El Parlamento Europeo es uno de los mejores altavoces de toda causa, también de las perdidas. No hay que olvidar que tres eurodiputados de partidos independentistas catalanes, entre ellos Oriol Junqueras, no han podido coger su acta por estar en prisión preventiva o huidos de la justicia española, así que el tema sigue candente en la institución. A Borrell no le preguntaron por Cataluña, pero sí decidió tomar la iniciativa para soltar algunas referencias jalonadas en varias respuestas, entre ellas una relativa al Brexit. «Lo mejor que ha ideado la mente humana es la capacidad de superar las identidades. No me gustan las fronteras. A nadie se le obliga a estar en ninguna parte. Yo me siento catalán, español y europeo. No es incompatible», ha recalcado. Hasta ahí. Una ovación, un mensaje en italiano (el presidente de la institución lo es) y un suspiro de alivio, un sonoro 'uff' lanzado tras dar un sorbo a su taza fue la mejor metáfora de su intervención. Se sabía ganador. 'Hearing' superado, pensó.