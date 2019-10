Casado vincula cualquier acuerdo con Sánchez a la «ruptura del acuerdo» con Bildu en Navarra Esparza, Casado y Maya, en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. / EFE El líder del PP ha mantenido esta mañana una reunión en Pamplona con el alcalde, Enrique Maya, y el presidente de UPN, Javier Esparza LORENA GIL Bilbao Viernes, 11 octubre 2019, 15:38

El presidente del PP, Pablo Casado, ha vinculado esta mañana cualquier pacto con Pedro Sánchez para desbloquear la situación que atraviesa España a «la ruptura del acuerdo» que, ha censurado, el PSN «mantiene con EH Bildu en Navarra». Tanto si es el líder del PSOE quien necesita de la abstención de los populares para ser reelegido, como si «sacamos un escaño más que ellos y somos nosotros quienes tenemos que pedírselo». «Nuestra posición sobre Navarra es definitoria», ha afirmado tajante.

Casado ha mantenido este viernes en Pamplona un encuentro en el Ayuntamiento con el presidente de UPN, Javier Esparza, y el alcalde, Enrique Maya. Además, el PP reúne hoy en la capital navarra al comité de dirección del partido. En su intervención ante los medios en la plaza del Consistorio, el líder de los populares ha destacado que 'Navarra Suma', la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, es «la historia de un éxito para todos los navarros» y ha considerado «un acierto» que se haya revalidado la coalición de cara a las próximas generales del 10 de noviembre. «Es mejor unirnos para ganar, ganar para gobernar y gobernar para unir», ha defendido.

Pablo Casado ha lamentado, en este sentido, que esta alianza no pudiera extenderse a nivel nacional bajo la nomenclatura de 'España Suma', pero no ha querido, ha puntualizado, «ahondar en ello». El destinatario de su discurso ha sido Pedro Sánchez y el «acuerdo», ha insistido -los socialistas lo niegan- que el PSN cerró en su día con EH Bildu para asumir la presidencia de la comunidad desbancando a 'Navarra suma'. «Necesitó de la ayuda de quienes no han condenado la violencia etarra y siguen apelando a una historia que costó la vida a mucha gente», ha reprochado. «Pase lo que pase el 10-N», ha proseguido el presidente del PP, «la prueba del algodón pasará por Navarra. Por mucho que Pedro Sánchez se revista ahora de moderación, por mucho que intente ahora envolverse en la bandera, amenazar a los independentistas en Cataluña con el 155 o renegar del apoyo explícito que le dio Arnaldo Otegi, al final la hora de la verdad es Navarra», ha sentenciado.

Pablo Casado, que ha subrayado que la comunidad foral «no es anexo ni apéndice de nadie» -«sería humillante», ha advertido-, ha destacado que las encuestas acercan más al PSOE y al PP. «Por eso, saldremos a ganar. Y con un escaño más, intentaremos desbloquear la situación«, ha dicho. Ha reconocido que su primera opción es buscar el acuerdo con «otras fuerzas constitucionales», veáse volver a la idea de 'España Suma'. «Si hiciera falta hablar con el PSOE, cualquier acuerdo pasará por Navarra», ha apostillado.