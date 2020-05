Casado sugiere que Euskadi pasó de fase por el pacto político con el PNV Casado, en una comparecencia El presidente del PP, que mañana se reúne con Arrimadas para hablar de la coalición vasca, se suma a la teoría del «favoritisimo» denunciado por varias comunidades autónomas y que el PNV rechaza de plano ADOLFO LORENTE Jueves, 14 mayo 2020, 10:51

«Yo lo que he pedido al Gobierno es que no haya discrecionalidad para que, por ejemplo, el País Vasco pase a la fase 1 porque me ha apoyado el estado de alarma. Hombre, pues eso no puede ser O que en una comunidad autónoma pueda tener movilidad interprovincial (en referencia a Euskadi) y Galicia no. Es que no tiene sentido. Yo lo que pido son criterios objetivos«.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha adentrado este jueves por la mañana de lleno en la polémica generada desde diferentes comunidades autónomas acusando de «favoritismo» que a su juicio ha tenido el Gobierno vasco a la hora de pasar de fase en el proceso de desescalada gracias al apoyo que el PNV prestó a Pedro Sánchez para aprobar la cuarta prórroga del estado de alarma. Los votos jeltzales fueron claves y consiguieron la llamada «cogobernanza».

Tanto la Comunidad Valenciana como Andalucía han abonado esta teoría de forma sútil sin querer, eso sí, entrar en un choque frontal con Euskadi, cuyos principales representantes institucional rechazan de plano estas acusaciones. También lo aseguró el pasado domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a preguntas de este periódico. «No hubo dudas. Cumplió con todos los requisitos técnicos. Aquí no hay decisiones políticas», zanjó. Hoy, preguntado por esta polémica, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha sido tajante: "Euskadi pasó de fase porque cumplía con los requisitos. El pacto político que deslizan algunos es incierto además de una absoluta imprudencia. El Gobierno vasco ha actuado con prudencia y aplicando la cogobernanza que pedíamos y que conseguimos".

Sin embargo, la bola de nieve no dejó de crecer y cuando parecía que las aguas estaban algo más calmadas, ha salido Casado para abonar una teoría que amaga con reavivarse a la espera de que Sanidad decida sobre los 'suspensos' de la semana pasada. No hay que olvidar que media España sigue en fase 0 y están exigiendo pasar a la 1, como la otra media, para reactivar ya sus economías.

Reunión con Arrimadas

Por otra parte, el presidente del PP mantendrá este viernes una reunión por videoconferencia con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para abordar el estado de la coalición que ambas formaciones cerraron de cara a las inminentes elecciones vascas. No se esperan grandes novedades más allá de cerrar filas con una fórmula inédita (unión de ambas siglas) que buscará rentabilizar los votos del centroderecha no nacionalista y minimizar el impacto que pueda tener Vox.