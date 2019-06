Casado reclama a Sánchez que desautorice a la Abogacía del Estado Momento de la ofrenda floral en los jardines de Alderdi Eder. / K. D. El presidente del PP pide al Gobierno que se posicione «claramente en contra» de que Junqueras adquiera la condición de eurodiputado KOLDO DOMÍNGUEZ San Sebastián Miércoles, 12 junio 2019, 14:35

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aprovechado su presencia en la reunión de trabajo del Partido Popular Europeo (PPE) en San Sebastián para reclamar a Pedro Sánchez que se desautorice a la Abogacía del Estado y se posicione «claramente» en contra de que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pueda salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado. El líder conservador ha hecho extensible esta petición a Carles Puigdemont, en estos momentos huido en Bélgica.

A diferencia de la Fiscalía, la Abogacía del Estado ha pedido al tribunal Supremo que autorice que Junqueras abandone el próximo martes la prisión para jurar o prometer ante la Junta Electoral Central como eurodiputado, lo que implicaría una amplia inmunidad.

Tras reunirse con el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, Casado ha comparecido ante los medios -sin aceptar preguntas- y ha recordado la escena que se vivió en la sesión constitutiva del Congreso, en la que Pedro Sánchez dialogó con Junqueras y le pidió que no se preocupara. «Espero que ese 'no te preocupes' no fuese en este sentido ni que la Abogacía del Estado considere oportuno que (Junqueras) adquiera la condición de eurodiputado porque entonces los preocupados serían todos los españoles y el Parlamento europeo», ha asegurado Casado, quien ha manifestado su deseo de que el «nacionalismo xenófobo y excluyente afecte a instituciones europeas».

Ofrenda floral por las víctimas

Posteriormente, Casado ha participado en una ofrenda floral ante el monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo. En este acto ha estado presente una amplia representación del PP vasco, encabezada por Alfonso Alonso. El propio líder vasco ha depositado junto a Casado un ramo de flores con la bandera española, mientras que Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, y Manfred Weber, candidato del PPE a la presidencia de la Comisión, colocaban otro con la de la Unión.