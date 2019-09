Casado pregunta a Ortuzar si el PNV «va a volver al RH negativo» Pablo Casado ha sido entrevistado por Ana Rosa Quintana. / Telecinco El líder del PP carga contra el discurso «excluyente» del dirigente jeltzale, que el domingo afirmó «luego querrán que nos sintamos españoles... ¡Ni por el forro!» LORENA GIL Bilbao Lunes, 30 septiembre 2019, 12:22

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado duramente hoy el discurso «excluyente», ha calificado, que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pronunció el pasado domingo durante la celebración del Alderdi Eguna. El dirigente jeltzale arremetió no solo contra el Gobierno central, sino también contra el modelo de Estado. Cargó contra el «redil español», al que acusó de minar las cuotas de bienestar en Euskadi. «Y luego querrán que nos sintamos españoles... ¡Ni por el forro!», espetó Ortuzar.

«Creo que las palabras hablan por sí mismas», ha arrancado el líder popular. «¿Alguien se puede imagina que un aragonés, un castellano o un leonés dijera, 'yo español ni por el forro'. El País Vasco nunca ha sido independiente y nunca va a serlo», ha afirmado rotundo Casado en una entrevista en Telecinco. No se ha quedado ahí el presidente del PP. Pablo Casado no ha dudado en preguntar al PNV si recurrirán, ha dicho, «otra vez a los estudios supremacistas de Sabino Arana y del RH negativo» en un momento en que viven en un «mundo global» y no hay que levantar «fronteras artificiales». «Nadie entiende esto. Mis hijos tienen 5 y 7 años, viven en un mundo globalizado, van a chatear con gente en Canadá, Australia... ¿Cómo es posible que de Burgos a Vitoria pueda haber una frontera?», ha interpelado. «¿Pero qué País Vasco me está contando el señor Ortuzar si el señor Elcano hace cinco siglos con la bandera nacional dio la vuelta al mundo?», ha abundado.

Casado ha subrayado que el nacionalismo «es una ideología de otros tiempos». «Yo ahora me voy a vivir al País Vasco y ¿cuántos meses, años o décadas tienen que pasar para ser vasco? ¿Cuántos apellidos tengo que tener para ser vasco y por el forro no sentirme español?», ha proseguido el presidente del PP. Casado ha llamado a «superar» ese tipo de discursos y, con el 10-N a la vuelta de la esquina, ha confiado en que los electores primen «los proyectos y ofertas políticas que fomenten la unidad».