Casado recurrirá el ardid de Sánchez para desbloquear los presupuestos Pablo Casado. / Efe El presidente del Gobierno defiende que es una práctica parlamentaria «perfectametne legal» | Esquerra avisa de que aprobar las cuentas es «casi imposible» si el Ejecutivo no insta a la Fiscalía General a retirar las acusaciones de rebelión PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 19 septiembre 2018, 10:29

El PP recurrirá la maniobra política que ha buscado el PSOE para tratar de desbloquear el camino a los Presupuestos Generales del Estado. Los socialistas registraron ayer a última hora una enmienda a la 'ley de formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género' -que nada tiene que ver con la elaboración de las cuentas públicas- con la que se modificará la ley de estabilidad presupuestaria para impedir que el Senado pueda bloquear la aprobación de los objetivos de déficit y deuda. «No vamos a permitir que hagan lo que en China o en Venezuela, que cuando no les gusta una cámara por su mayoría o la cierran o la duplican», ha alegado Pablo Casado durante la sesión de control al Ejecutivo.

La 'jugada' del Gobierno no es novedosa. El Partido Popular también la empleó en el pasado. Consiste en aprovechar una reforma de una ley orgánica que ya se esté tramitando en el Congreso para modificar otra norma de rango equivalente aunque la temática sea dispar. Con ello se acortan en buena medida los tiempos de tramitación de la medida deseada.

Los socialistas y algunos de sus socios en la moción de censura (Podemos, Compromís y Esquerra) ya había registrado una propuesta de reforma de la ley de estabilidad en la Cámara Baja que, de hecho, se tomó ayer en consideración. Sin embargo, su tramitación se aventuraba farragosa. Para empezar, la Mesa del Congreso, en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría, ya rechazó hace unos días que el texto pueda tramitarse por la vía de urgencia, como pretendían sus firmantes. De ahí, que ahora hayan buscado un atajo.

Las fuerzas de izquierda advirtieron este verano al Ejecutivo de que no podrá contar con su apoyo a los Presupuestos si antes no se lleva a cabo esa reforma legal. La ley de estabilidad presupuestaria exige que los objetivos de déficit y deuda tengan el visto bueno del Congreso y del Senado. Lo habitual en el procedimiento parlamentario es que la Cámara Baja pueda levantar los vetos de la alta pero en este caso no es así por una modificación que en su día, en 2012, hizo el PP.

El PP tiene en estos momentos mayoría absoluta en el Senado y por tanto capacidad de bloquear unos objetivos con los que el Gobierno busca aumentar el margen de gasto del conjunto de la Administración en unos 5.000 millones de euros. La reforma legal que ahora ha colado el PSOE por la puerta de atrás se la arrebataría.

Casado ha advertido de que recurrirá primero a la Mesa del Congreso, al amparo del artículo 31.4 del Reglamento, según el cual, corresponde a ese órgano «calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos». Pero los populares no descartan elevar el asunto al Tribunal Constitucional.

Sánchez ha replicado en los pasillos del Parlamento que lo que se ha hecho es «perfectamente legal». «Es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones». Los socialistas cuentan, de hecho, hasta catorce enmiendas presentadas por el grupo popular para modificar una ley orgánica con otra en la legislatura pasada.

En la oposición, el PSOE, en todo caso, fue enormemente crítico con ese tipo de prácticas. Ahora aducen que en su caso está justificada porque persigue evitar que «las derechas» utilicen su mayoría en la Mesa «en contra de la mayoría de la Cámara».

Nada garantiza, sin embargo, que el Gobierno se haya garantizado la aprobación de los Presupuestos. Al margen de lo que se tarde en culminar esta operación sorpresa, ante él se presentan otros escollos. Sin ir más lejos, en la sesión de control de esta mañana el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà, ha advertido de que si no da instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que retire la acusación de rebelión contra los imputados por el proceso secesionista será «casi, casi imposible» contar con su apoyo.

Tardà también ha advertido de que si el juicio del 'procés' no acaba en absolución la crisis territorial se recrudecerá.