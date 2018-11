Casado defiende a Cospedal: «No ha mentido sobre su reunión con Villarejo, y otros sí» Cospedal y Casado, en una imagen de archivo. / Efe El líder del Partido Popular afirma que su único compromiso «es de ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas con los afiliados» ELCORREO Jueves, 1 noviembre 2018, 13:56

Pablo Casado, después de tres días de silencio sobre el asunto, ha evitado este jueves dar un respaldo explícito a María Dolores de Cospedal tras la filtración de las grabaciones de su reunión en el excomisario Villarejo, aunque la ha defendido. «He hablado con ella y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido. Es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con Villarejo. La estructura pseudopolicial se creó durante un gobierno socialista y se desarticuló con el gobierno del PP. Me comprometo a que cuando sea presidente nada de eso volverá a suceder. Por parte de la dirección nacional no hay nada que ocultar ni temer de ninguna revelación que se pueda hacer. No estoy seguro de que otros partidos puedan decir lo mismo. Mi único compromiso es de ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas con los afiliados», ha asegurado Casado durante su visita a Huelva.

El respaldo de la dirección del Partido Popular (PP) a Dolores de Cospedal ha flaqueado en las últimas horas y está ya lejos de la firmeza mostrada el lunes, cuando se filtraron las conversaciones. Pablo Casado había mantenido un significativo silencio durante tres días mientras proliferaban las voces internas que abogan por dejar en manos de la exnúmero dos su defensa..

La exsecretaria general no acudió este pasado miércoles al pleno del Congreso. Lo hizo el martes a última hora para votar y aseguró que no estaba «nada preocupada» por las filtraciones de sus conversaciones con el excomisario encarcelado desde hace un año. También dijo sentirse «absolutamente respaldada» por su partido. Un apoyo que los populares empiezan a racanear ante el contenido de las charlas mantenidas el 21 de julio de 2009 por Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro, y Villarejo en el despacho de la entonces secretaria general del partido en la calle Génova de Madrid.

El mutismo de Pablo Casado, roto esta mañana, había sido excepcional en él porque, desde que alcanzó el liderazgo del PP, todos o casi todos los días hace declaraciones a los medios de comunicación. «Hay que ser cautos», afirmaban en las últimas horas fuentes de su entorno, que recuerdan casos pasados en el partido que se volvieron en contra de los defensores.

«No hay delito»

El mensaje de la dirección del PP en las últimas horas había sido cauto: reconocía que los comentarios vertidos en las grabaciones de Villarejo son «morbosos», pero «no hay delito», en palabras de Teodoro García-Egea, el sucesor de Cospedal, que diferenció este caso del de la ministra de Justicia, que mintió sobre sus relaciones con el excomisario jubilado y encarcelado, y sigue sentada en la banco azul que ocupa el Gobierno en el Congreso. Fuentes de la dirección intentaron justificar el acercamiento de su exsecretaria general a Villarejo con el argumento de que desconocía la trama Gürtel y buscó información y asesoramiento.

Pero en general, la posición hasta ahora era que debe ser ella la que se defienda de las acusaciones. Para el excoordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, «quien tiene que explicarse son los protagonistas» de las conversaciones. El exministro de Justicia Rafael Catalá también descargó en la exsecretaria general la responsabilidad de dar cuenta de los supuestos trabajos encargados al mando policial: «Eso lo puede explicar la señora Cospedal. No sé qué tipos de trabajo se le pudo encomendar».

El clima es de preocupación entre los populares y la displicencia de los primeros momentos -«el PP no está ni mínimamente preocupado», dijo el lunes la vicesecretaria de Comunicación, Marta González- ha dado paso en las últimas horas a la inquietud. Aunque la dirección del partido no tiene previsto «por ahora» tomar medidas contra la que fuera su número dos con Mariano Rajoy, entre los diputados se hablaba de la renuncia al escaño por parte de Cospedal. El miedo del PP es que no sabe qué tiene grabado Villarejo.