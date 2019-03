Casado se declara «víctima» en el enredo sobre las inmigrantes embarazadas El presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, felicita a Casado por un premio que recibió ayer. / EFE Niega que el PP persiga «blindar» a las madres en situación irregular que entreguen a sus hijos en adopción y defiende que se proteja su identidad NURIA VEGA Viernes, 15 marzo 2019, 01:23

En una precampaña hiperacelerada, el PP no calculó el calibre de la controversia que se ha abierto a sus pies. Pablo Casado se ha visto envuelto en tal polémica que tuvo que emplear en su defensa algunas de las convocatorias previstas ayer. El líder popular negó haber planteado «blindar» a las inmigrantes irregulares embarazadas que den a sus bebés en adopción. La propuesta de su partido, matizó, es garantizar por ley la «confidencialidad» de esas madres y que sus datos no sirvan para incoar un expediente de expulsión. «Supuestamente el PP quería intercambiar bebés por papeles. Es una aberración tan escandalosa y vomitiva que yo creo que no se la atribuiría ni a un político del tercer mundo», dijo en un acto de partido en Valladolid. Se siente «víctima» de una noticia falsa.

La bola de nieve comenzó a formarse el martes a última hora. La plataforma Newtral, dedicada a la verificación de datos, publicó en Twitter: «Nos preguntáis si el PP ha propuesto que dar a un hijo en adopción sea una causa para evitar la expulsión inmediata de una mujer inmigrante en situación irregular. Hemos hablado con el PP y nos lo han confirmado». La dirección ratificó un «blindaje» y que este no sería «para toda la vida». También añadió que el proceso de entrega del niño «no supondría un motivo de expulsión», aunque la madre tenga que reconocer su situación irregular. Pero la confusión empezó a crecer.

Horas después, fuentes de la cúpula rechazaron que lo publicado se corresponda con lo que ellos tienen previsto incluir en su propuesta de ley de maternidad. Y señalaron como ejemplo de lo que persiguen el protocolo de adopción de la Comunidad de Madrid, donde «la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas». Por lo tanto, añaden, tampoco puede ser utilizada para echar del país a una madre sin los papeles en regla. «Proteger su identidad, no hay más», quisieron zanjar. En realidad esto ya está garantizado y, en la práctica, tampoco se expulsa a mujeres inmigrantes que estén embarazadas.

Acusaciones de xenofobia

El volumen de las críticas al PP subió por la mañana. «Machistas. Racistas. Clasistas. Sólo faltaba secuestradores de niños. Fascistas», censuró la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, tachó la propuesta de «xenófoba, inaceptable, indigna y cruel». Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, detectó un intento de «cosificar» a la mujer y al inmigrante.

La respuesta de Casado no se hizo esperar. En el evento en el que recogía un premio al Mejor comunicador del año en la Universidad Miguel de Cervantes, el líder del PP aprovechó para declararse víctima de las 'fake news', de las noticias falsas sobre los populares, entre las que mencionó también el episodio de las dudas sobre su máster o que se le afeara haber relacionado aborto y pensiones por decir que «si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos».

Fuentes territoriales del PP lamentan los «tropiezos». Lo achacan a la «improvisación» y a una precampaña de hasta cinco actos al día. Casado, sin embargo, reclamó ayer «responsabilidad» a los partidos y «rigor» a los medios de comunicación.