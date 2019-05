Casado, Arrimadas y Botín asisten a la reunión del Club Bilderberg en Suiza Pablo Casado durante una reunión con los populares europeos este martes en Bruselas. / AFP Se reunirán hasta el próximo domingo en Montreux junto otros a 130 líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, el mundo académico y los medios de comunicación EFE Madrid Miércoles, 29 mayo 2019, 12:30

El presidente del PP, Pablo Casado; la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas; y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; participarán en Suiza en la reunión del Club Bilderberg, que reúne a dirigentes de Estados Unidos y Europa.

En esta conferencia anual diseñada en 1954 para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte, solo repite la presidenta del Banco Santander de entre los representantes españoles, que ya asistió el año pasado a la celebrada en la ciudad italiana de Turín.

Casado, Arrimadas y Monzón se estrenan en la 67 edición del club, que reunirá desde este jueves hasta el próximo domingo en la ciudad suiza de Montreux a 130 líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, el mundo académico y los medios de comunicación procedentes de 23 países.

Alrededor de dos tercios de los participantes provienen de Europa y el resto de América del Norte, y aproximadamente una cuarta parte de la política y el gobierno y el resto de otros campos.

La reunión tendrá este año como temas clave para la discusión asuntos como el orden internacional, Europa, Rusia, China, el 'brexit' y el futuro del capitalismo.

También se debatirá sobre cambio climático y sostenibilidad, la ética de la inteligencia artificial, las redes sociales, el espacio y las amenazas cibernéticas.

La conferencia es un «foro para discusiones informales sobre los principales problemas que enfrenta el mundo», según los organizadores.

la regla de Chatham House

En todas las reuniones rige la «Regla de Chatham House, que establece que los participantes son libres de usar la información recibida, pero que ni la identidad ni la afiliación de los oradores ni ningún otro participante pueden revelarse».

Por ello, es un foro de intercambio abierto de ideas y en el que los líderes «pueden tomarse el tiempo para escuchar, reflexionar y recopilar ideas», pero «no hay una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se vota y no se emiten declaraciones políticas».

Además de la presidenta del Banco Santander, el año pasado asistieron a la reunión la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.