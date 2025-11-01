El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las carreras ilegales adelantan a la Policía

Las fuerzas de seguridad siguen por redes el rastro de los aficionados a la velocidad que se citan por toda España para organizar quedadas que convierten las calles en circuitos de competición

Juan Cano/ Izaskun Errazti

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

No se juegan el coche. Por lo general, ni siquiera apuestan. Compiten por la descarga de adrenalina o, sencillamente, por vacilar delante del grupo. En ... la versión local de 'Fast & Furious', la icónica saga protagonizada por los actores Vin Diesel y Paul Walker, que paradójicamente murió con 40 años en un accidente de tráfico con un Porsche Carrera en 2013 en California, hay menos romanticismo, pero la misma temeridad al volante.

