Así es Carmen Rodríguez-Medel, la jueza experta en casos mediáticos que ha procesado al novio de Ayuso

La magistrada, de 53 años, se encargó de las causas contra la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes y contra el Gobierno de Sánchez por las marchas del 8-M al inicio de la pandemia

Iñaki Juez

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:29

Fue una de las noticias más importantes del lunes. La jueza María del Carmen Rodríguez-Medel Nieto dictaba el auto de apertura de juicio oral contra el novio de Isabel Díaz Ayuso ... , Alberto González Amador, acusado de cinco delitos entre los que se encuentran fraude fiscal, falsificación y pertenencia a organización criminal. Apenas cinco días antes, decidía desoir la petición de la defensa del empresario de dejar la causa en 'stand by' hasta que la Audiencia Provincial resolviera los recursos pendientes a la misma. Se da la especial circunstancia de que la magistrada, de 53 años, tomaba estas importantes decisiones respecto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid siendo la sustituta eventual de la anterior instructora, Inmaculada Iglesias, que acababa de jubilarse.

