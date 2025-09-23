Así es Carmen Rodríguez-Medel, la jueza experta en casos mediáticos que ha procesado al novio de Ayuso

Fue una de las noticias más importantes del lunes. La jueza María del Carmen Rodríguez-Medel Nieto dictaba el auto de apertura de juicio oral contra el novio de Isabel Díaz Ayuso ... , Alberto González Amador, acusado de cinco delitos entre los que se encuentran fraude fiscal, falsificación y pertenencia a organización criminal. Apenas cinco días antes, decidía desoir la petición de la defensa del empresario de dejar la causa en 'stand by' hasta que la Audiencia Provincial resolviera los recursos pendientes a la misma. Se da la especial circunstancia de que la magistrada, de 53 años, tomaba estas importantes decisiones respecto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid siendo la sustituta eventual de la anterior instructora, Inmaculada Iglesias, que acababa de jubilarse.

Toda una patata caliente para Rodríguez-Medel, que, eso sí, no es una novata en este tipo de casos mediáticos. Su carrera profesional cuenta con varios procesos judiciales que coparon titulares y que la llevaron a investigar, entre otros políticos, a Cristina Cifuentes, una de las antecesoras de Ayuso en su actual cargo, y a Pablo Casado, poco antes de ser líder del PP. Los que la conocen bien aseguran que no sólo aguanta bien la presión de llevar este tipo de causas. Además, las disfruta, sin importarle si detrás de ellas esté un partido u otro. Investiga con rapidez y si no halla posibles evidencias de delito, cierra los casos sin ningún tipo de miramientos.

Carmen Rodríguez-Medel es hija y hermana de guardias civiles. Incluso su nombre sonó hace unos años como candidata a dirigir el Instituto Armado. En la actualidad, es la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid. Debido a la marcha de su compañera, ha tenido que encargarse de forma provisional del Juzgado de Instrucción 19 que lleva el caso del novio de la presidenta madrileña hasta la incorporación de Antonio Viejo, el juez que sustituirá de forma definitiva a Iglesias.

Asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en la etapa de Rafael Catalán (PP) al frente del Ministerio en 2017, la jueza es miembro de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Rodríguez-Medel goza de una buena fama en el mundillo de la jurisprudencia por su carácter resolutivo. «Dura», «valiente», «exhaustiva», «trabajadora», son algunos de los adjetivos pronunciados tanto por simpatizantes como por sus enemigos para ensalzar su labor al frente del tribunal.

Todas estas virtudes, unidas a un carácter obsesivo, ya las desplegó durante sus primeros años como magistrada en un juzgado de Marbella. En esa época que sirvió para forjarse en los tribunales, le tocó lidiar con un complejo y sonado asunto de corrupción urbanística que conmocionó a la ciudad malagueña. De hecho, sus investigaciones finalizarían con la condena de los abogados del célebre actor Sean Connery y la del expresidente del Sevilla José María del Nido. Tras su breve paso por Fuenlabrada, no fue hasta su trasladado al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid cuando su carrera recibió un gran impulso al abordar casos de gran trascendencia política y que afectaron tanto al PP como al PSOE.

'Caso Master'

Ampliar La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes. Europa Press

Carmen Rodríguez-Medel es recordada por poner en el ojo del huracán a Cristina Cifuentes, a la que investigó en 2018 por falsificar su acta de trabajo de fin de máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Aunque la expresidenta de la Comunidad de Madrid sería posteriormente absuelta de esta acusación por falta de pruebas, sus pesquisas dejaron al descubierto una red que se dedicaba a ofrecer títulos a estudiantes con importantes cargos políticos. En el Caso Máster fue condenada una asesora de la también dirigente del PP y una profesora de la institución académica a la que contactó para lograr este documento sin pisar sus aulas.

No contenta con hundir la carrera política de Cifuentes, que acabó abandonando la presidencia de Madrid tras el escándalo de su Máster, la jueza decidió iniciar una investigación por idénticas circunstancias que afectaba al mismísimo Pablo Casado, que por entonces ya aspiraba a ser líder del Partido Popular, algo que finalmente logró. Sin embargo, en esa ocasión, el Tribunal Supremo fue el encargado de paralizar sus pesquisas por prevaricación y cohecho al ser aforado. Su respuesta tras conocer esta resolución tiene toda la retranca del mundo: «Al modesto entender de esta instructora, se están elevando notablemente las exigencias habituales [para encausar a alguien] [...] Aplicar este nuevo parámetro conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los Juzgados de Instrucción».

El nombre de Rodríguez-Medel volvería después a estar de plena actualidad en 2020. En concreto, en plena pandemia de covid. La magistrada tuvo que dirimir si se había cometido algún delito cuando se autorizaron las manifestaciones feministas del 8-M en los días previos al estado de alarma. Por ello, llegó a citar como imputado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco (PSOE). En el medio, quedaban sus informes sobre este caso encargados a la Guardia Civil y sus interrogatorios a varios testigos en un proceso que transcurrió durante tres meses. Tras no hallar evidencias de culpabilidad, terminó cerrando el caso que ya se había hecho mediático. Algo que no ha sucedido con el novio de Ayuso que será juzgado por supuesto fraude de más 350.000 euros a Hacienda que perpetró a través de una trama de facturas falsas.