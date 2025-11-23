El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miguel Tellado viajó en septiembre a Bilbao para anunciar la marcha de Raquel González (dcha) y el regreso de Amaya Fernández (izda) Mireya López

Cargos del PP de Bizkaia exigen un congreso urgente para desactivar la «dañina» gestora

Javier Sánchez, portavoz popular en Ermua, lidera este sector crítico con Amaya Fernández. «La situación actual es una anomalía insostenible»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

La gota que ha colmado el vaso ha sido una carta enviada desde los nuevos responsables del partido en el territorio a todos los afiliados firmada por Amaia Fernández, «presidenta PP Bizkaia». Este dato es el que ha soliviantado a varios cargos de la formación y a «un buen número de simpatizantes», que ya desde hace semanas habían mostrado su malestar con la forma de actuar de la gestora activada desde Génova para pilotar el partido.

La dirección nacional decidió el pasado mes de septiembre sustituir a la anterior dirección provincial, liderada por la juntera Raquel González, y habilitar una gestora en su lugar para «reforzarse» y pelear con el PNV en el inminente ciclo electoral que culminará con las autonómicas de 2028. Al frente, Amaya Fernández, ex secretaria general del PP vasco durante la etapa de Alfonso Alonso.

Desde un principio, la política baracaldesa se presentó como «presidenta del PP de Bizkaia». Así lo hizo en la primera entrevista concedida tras su nuevo nombramiento, a este periódico, donde avanzó que la gestora nacía sin fecha de 'caducidad'.

– ¿Cuánto tiempo estará la gestora al frente del partido?

– Ahora no toca hablar de congresos. Cuando llegue ese momento, lo convocaremos y decidiremos entre todos quienes tienen que estar al frente del partido.

Esa actitud es la que no acepta un grupo de afiliados y cargos institucionales, al frente del cual está el portavoz del PP en una localidad tan icónica como Ermua. Javier Sánchez, paradójicamente, forma parte de la propia gestora. «Esa fórmula es impuesta y temporal. Así lo recogen los estatutos del partido. Tiene que estar el tiempo mínimo para asentar el partido y convocar un congreso, que es donde se comprueba la voluntad de las bases. Pero, en cambio, vemos que Fernández quiere perpetuarse en el cargo y no dar voz cuanto antes a los afiliados en unas elecciones», analiza Sánchez, quien asegura no pertenecer a «ninguna de las familias» en las que está dividida la formación en este territorio histórico. «No soy ni de Raquel, ni de Amaia, ni de los de Bilbao. Yo soy del PP y solo quiero un líder legítimo al frente», añade.

Más enfado

Tanto desde Génova como desde la dirección regional se ha defendido que «no es el momento de congresos» porque «no es el momento de centrarse en cuestiones internas» sino de prepararse para las elecciones. «Ese argumento no vale. Solo lo usan para alargar la situación todo lo que puedan. Es al revés. Cuanto más tiempo tarden, más enfado va a haber. La gente se está cansando», advierte. «La gestora es una anomalía insostenible. Exigimos un congreso de forma inmediata e innegociable para frenar el daño orgánico», remacha.

Tal es la sensación de «hartazgo» de este colectivo de afiliados que el portavoz en Ermua anuncia que se presentará como candidato en esas futuras elecciones, «sean cuando sea». «Estamos ya cansados de bandos y de que todo se centre en Bilbao y Getxo. El partido tiene que abrirse a los pueblos, que los tiene abandonados, y trabajar aquí a pie de calle», expone.

