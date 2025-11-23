«La capacidad de los socialistas para llegar a acuerdos pone nerviosos a PNV, Bildu y Podemos»

El secretario general del PSE en Bizkaia, Mikel Torres, ha reivindicado este domingo «la capacidad de los socialistas para llegar a acuerdos con todos» y ... ha advertido de que esa dinámica «pone nervioso al PNV, a EH Bildu y a Podemos». La alusión del vicelehendakari al socio principal llega en un momento en que socialistas y jeltzales mantienen algunas diferencias y una semana después de que el propio Torres criticara «la deriva» del PNV con «mensajes peligrosos».

El líder de los socialistas vizcaínos ha defendido «nuestra capacidad para llegar a acuerdos amplios con todas las fuerzas políticas siempre al servicio de la ciudadanía». Y ha hecho recuento. «El Gobierno con el PNV, pero tenemos acuerdos en ayuntamientos con Bildu y PP, con Sumar y con Bildu sobre el centro de menores de Arana o con Podemos en las diputaciones para la reforma fiscal». Todo eso «poner nerviosos» a algunos partidos y «ya llegarán las elecciones municipales y los ciudadanos decidirán».

El vicelehendakari ha reivindicado que «el PSE gobierna en las principales instituciones vascas y eso nos otorga capacidad para decidir las políticas publicas en este país» y ha reclamado «un muro para defender el Gobierno progresista» que lidera Pedro Sánchez.

Torres ha participado en el homenaje anual a Tomás Meabe, fundador de las Juventudes Socialistas en 1903, a quien los socialistas han vuelto a recordar con una ofrenda floral en el cementerio de Derio. «Él luchó en su corta vida por la igualad. Si en 1900 pedía una educación laica y gratuita, hoy pedimos que sea pública y de calidad», ha recordado. También ha alertado de «los nubarrones negros que amenazan nuestra democracia».

En la misma línea, el secretario general de JSE-Egaz, Gabriel Arrúe, ha lamentado «un dato terrible, que es que el 25% de los jóvenes considera que un régimen autoritario puede ser preferible a una democracia y ese dato nos debe hacer analizar y actuar pero también nos dice que el 75% sigue defendiendo la democracia».