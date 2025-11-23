El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Torres y líderes de Juventudes Socialistas, en la ofrenda en Derio. PSE

«La capacidad de los socialistas para llegar a acuerdos pone nerviosos a PNV, Bildu y Podemos»

El vicelehendakari Mikel Torres reclama en el homenaje a Tomás Meabe «un muro para defender» el Gobierno de Sánchez

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:09

El secretario general del PSE en Bizkaia, Mikel Torres, ha reivindicado este domingo «la capacidad de los socialistas para llegar a acuerdos con todos» y ... ha advertido de que esa dinámica «pone nervioso al PNV, a EH Bildu y a Podemos». La alusión del vicelehendakari al socio principal llega en un momento en que socialistas y jeltzales mantienen algunas diferencias y una semana después de que el propio Torres criticara «la deriva» del PNV con «mensajes peligrosos».

