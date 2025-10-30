El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao» Fuentes policiales aseguran que su celebración era «posible» pese a la protesta de GKS contra la presencia del activista ultra en la Universidad de Navarra, cuyas clases han sido canceladas por seguridad

No hay cuchillo ni navaja alguna interceptada en dos autobuses procedentes de Bilbao por las movilizaciones contra el acto que Vito Quiles iba a celebrar en el exterior de la Universidad de Navarra sin permiso de la institución académica. Ni tampoco orden alguna de la Policía Nacional de no llevar a cabo el acto por motivos de seguridad. Fuentes policiales y de la Delegación del Gobierno en Navarra han desmentido por completo la versión del activista de ultraderecha, muy cercano al agitador ultra y eurodiputado Alvise Pérez, con la que justificaba la suspensión de su cita en Pamplona prevista para este jueves por la tarde.

Según las palabras de Quiles, la Policía Nacional le había transmitido que no se puede «garantizar la seguridad del acto» por «la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra», en referencia a las movilizaciones de GKS convocadas contra su presencia en la capital navarra. «En España el auténtico peligro para la libertad, la convivencia y la democracia lo representa la izquierda radical», denuncia en su publicación.

La realidad es bien distinta, según fuentes policiales consultadas por este periódico. No se ha intervenido «ningún tipo de arma». También era «posible» garantizar la realización del acto al haberse previsto un refuerzo del dispositivo de seguridad planificado. La Policía Nacional iba desplegar en la zona numerosos efectivos de la Brigada de Información y Seguridad Ciudadana para así asegurar que no produjesen incidentes graves.

🔴 URGENTE | Suspendido el acto que tenía previsto para hoy en Pamplona.



La Jefatura de la Policía Nacional me alerta de que no puede garantizar la seguridad del acto ante la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra.



La Policía ha interceptado a… — Vito Quiles (@vitoquiles) October 30, 2025

La cancelación, decisión unilateral por parte de Quiles, llegó casi una hora después de que la institución académica anulase las clases por la posibilidad de que se produjesen incidentes a raíz de su presencia y la respuesta de estos grupos ajenos a la Universidad. Varios colectivos, entre los que está Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), habían convocado una movilización para mostrar su rechazo bajo el lema 'Vito Quiles viene a Euskal Herria a ensalzar el fascismo' frente a la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

A pesar de que el acto ha sido cancelado, decenas de jóvenes vinculados a este movimiento disidente de la izquierda abertzale han acudido a la explanada de la Facultad de Comunicación. Allí lanzan proclamas antifascistas entre una importante presencia policial. Decenas de agentes vigilan la movilización equipados con materiales antidisturbios.