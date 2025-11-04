El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias

La UCO incorpora en su informe un wasap remitido por el conseguidor al actual ministro en el que se hace referencia a una charla anterior sobre un posible contrato a una empresa de test de covid

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

«Yo no tenía ningún trato con Aldama, ninguna relación». El 28 de noviembre de 2024, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, ... Ángel Víctor Torres, negó en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado haber mantenido cualquier vínculo con el identificado como conseguidor de la presunta trama corrupta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  4. 4

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  5. 5

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  6. 6

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  7. 7 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  8. 8

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  9. 9

    El uso de melatonina contra el insomnio y el jet lag podría producir insuficiencia cardiaca
  10. 10

    La plantilla de Petronor rechaza el acuerdo por el cambio de vestuarios y decidirá el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias

«Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias