Bruselas asigna a España 1.000 millones de los 150.000 en préstamos para Defensa

La Comisión Europea ha asignado provisionalmente a España 1.000 millones de euros del total de 150.000 millones en préstamos para incrementar el gasto de la Unión Europea en Defensa -el instrumento SAFE, por sus siglas en inglés- en el marco del plan de rearme que aspira a movilizar 800.000 millones en la próxima década.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya anunció a finales de agosto la adjudicación completa de estos préstamos, aunque el reparto provisional entre los 19 Estados miembro que los solicitaron no se ha dado a conocer hasta este martes.

«Se ha hecho de manera bastante abierta y sin dar preferencia a ningún Estado miembro», ha explicado el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, en rueda de prensa en Estrasburgo (Francia).

Los Estados miembro pueden ahora preparar sus planes nacionales de inversión, en los que describirán el uso de la posible ayuda financiera, que deberán presentar a finales de noviembre. Acto seguido, la Comisión los evaluará con el objetivo de realizar los primeros desembolsos a principios de 2026.

