Arnaldo Otegi Javier Etxezarreta

¿Seguiremos sin partidos antisistema en Euskadi?

Braulio Gómez

Braulio Gómez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

La noche del pasado 23 de junio hubo un estallido de violencia racista en Hernani. En esta localidad guipuzcoana grupos de jóvenes nativos acabarían en ... formato turba desorganizada persiguiendo a un joven marroquí causante de una pelea previa. Acorralado y en peligro, el joven se refugió en el ayuntamiento. La Ertzaintza intervino con pelotas de goma, porras y cargas para dispersar a la multitud. Durante el resto de la noche, grupos de jóvenes autóctonos adoptaron el modo cacería contra todo magrebí que se encontraron por las calles. Al menos otros dos jóvenes, completamente ajenos al altercado inicial, serían agredidos. El sistema, las reglas democráticas y el imperio de la ley saltó por los aires. Furia antisistema que desborda la oferta política existente en Euskadi, incluido EH Bildu.

Espacios grises

