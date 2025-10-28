El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En la imagen una adolescente se hace una foto del brazo con la tirita tras recibir su primera dosis de la vacuna. EFE

Una banda sonora de inseguridad extrema

Braulio Gómez

Braulio Gómez

Martes, 28 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Un joven nacido en el año 2002 en una familia de clase media es probable que haya vivido cómo su hogar se empobrecía y una ... rotura del ascensor social por la mayor crisis económica del siglo. Los populismos y la impotencia de la democracia para solucionar los problemas que tenían sus padres fue el primer fondo de pantalla social y política de su vida. Cuando le tocaba disfrutar de la adolescencia, la pandemia más grave del siglo le dejó encerrado en casa con el capital social desconectado. La democracia colocaba suspensiones de derechos y estados de alarma. Con la mayoría de edad, asistió al shock de la primera guerra que llegaba a territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial cuando Rusia invadió Ucrania. Las democracias europeas fueron desbordadas y mostraron su fragilidad e incapacidad para proteger sus fronteras. Y con la veintena recién cumplida ya había visto el primer genocidio en directo de la historia y las consecuencias brutales de los eventos climáticos extremos en espacios reconocibles y cercanos. Toda esta sensación de inseguridad extrema en el mundo es la que acompaña a este joven que no tiene acceso a la vivienda, con rentas inferiores a las de sus padres y sus abuelos y que va a retrasar su edad de emancipación a los 30 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  5. 5 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral
  8. 8 Una mezcla latina, oriental y vasca en el bistró de un discípulo de Atxa
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos que implica una rebaja de hasta un 20% en la tasa de basuras
  10. 10 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una banda sonora de inseguridad extrema

Una banda sonora de inseguridad extrema