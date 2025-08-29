El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

«Es un bochorno que Pradales haya tenido que llamar a Moreno para decirle que miente»

Montero critica al presidente andaluz por «alimentar discursos xenófobos» y pide explicaciones sobre menores migrantes que habrían viajado en autobús desde Andalucía al País Vasco

Ekaitz Vargas

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:54

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado este viernes contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma ... Moreno, al que acusa de difundir falsedades sobre el reparto de menores migrantes no acompañados. «Es un bochorno que el lehendakari, Imanol Pradales, haya tenido que llamarle para decirle que miente», ha reprochado la también líder del PSOE andaluz durante una visita a Sevilla.

