«Es un bochorno que Pradales haya tenido que llamar a Moreno para decirle que miente»
Montero critica al presidente andaluz por «alimentar discursos xenófobos» y pide explicaciones sobre menores migrantes que habrían viajado en autobús desde Andalucía al País Vasco
Ekaitz Vargas
Viernes, 29 de agosto 2025, 18:54
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado este viernes contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma ... Moreno, al que acusa de difundir falsedades sobre el reparto de menores migrantes no acompañados. «Es un bochorno que el lehendakari, Imanol Pradales, haya tenido que llamarle para decirle que miente», ha reprochado la también líder del PSOE andaluz durante una visita a Sevilla.
Montero ha recordado que el Gobierno ha fijado un criterio de reparto «igual para todas las comunidades» —32 plazas por cada 100.000 habitantes—, pese al voto en contra del PP, y lamentó que Moreno hable de «agravio» hacia Andalucía: «Estaba absolutamente confundido cuando decía públicamente que se había reconocido el efecto de frontera norte a Euskadi». «Qué más nos gustaría», pero «no se ha reconocido ningún efecto frontera norte», contó Imanol Pradales que le había trasladado a Moreno.
La vicepresidenta acusa al presidente andaluz de seguir «al pie de la letra las directrices de Génova» y de sostener una posición «xenófoba» hacia los menores que llegan desde Canarias. «El PP trata a estos niños de manera muy distinta a como lo hace con los ucranianos. Alimentan conductas racistas y criminalizan al extranjero», denuncia.
Montero lamenta que la Junta intente trasladar a la opinión pública que Andalucía soporta un trato desigual. «Nuestra tierra siempre ha sido solidaria y especialmente con los menores», ha añadido.
En autobús hacia Euskadi
De igual modo, ha manifestado que el lehendakari advirtió también este pasado jueves de algo «grave», como es que «dijo que están llegando niños al País Vasco en autobús, y que la mitad de esos niños procedían de Andalucía».
«¿Cómo es posible que niños bajo la tutela de la Junta estén saliendo hacia el País Vasco? ¿Tienen autorización? ¿Se ha denunciado si se han escapado? ¿La Junta no ha dado ni una sola explicación?», ha cuestionado Montero.
En este contexto, la vicepresidenta socialista recuerda que en Canarias hay más de 5.000 menores esperando acogida y que Andalucía ha llegado a tener «el doble de plazas ocupadas de las que ahora declara». «Andalucía es mucho más de lo que expresa el Gobierno de Moreno», ha concluido.
