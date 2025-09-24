El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nerea Kortajarena, en una imagen de archivo. Luis Ángel Gómez

Bildu tilda de mero «movimiento de sillas» la elección de Goikolea como director de Arkaute

Su portavoz parlamentaria, Nerea Kortajarena, asegura que la Policía autonómica atraviesa una «crisis institucional de calado» y pide un «debate tranquilo y profundo» sobre su modelo

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:28

A EH Bildu no le ha gustado el nombramiento de Jon Goikolea como nuevo director de la academia de Arkaute en sustitución de Miren Dobaran. ... La portavoz de la coalición en el Parlamento vasco, Nerea Kortajarena, aseguró que ayer que se trata de un mero «movimiento de sillas» entre dos responsables de un perfil un tanto similar que no va a poder atajar la «crisis institucional de calado» que, en su opinión, atraviesa la Ertzaintza. «No lo va a solucionar», aseguró.

