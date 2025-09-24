Bildu tilda de mero «movimiento de sillas» la elección de Goikolea como director de Arkaute

A EH Bildu no le ha gustado el nombramiento de Jon Goikolea como nuevo director de la academia de Arkaute en sustitución de Miren Dobaran. ... La portavoz de la coalición en el Parlamento vasco, Nerea Kortajarena, aseguró que ayer que se trata de un mero «movimiento de sillas» entre dos responsables de un perfil un tanto similar que no va a poder atajar la «crisis institucional de calado» que, en su opinión, atraviesa la Ertzaintza. «No lo va a solucionar», aseguró.

La dirigente abertzale recordó que su formación aún «no sabe por qué ha dimitido la anterior cúpula» de Arkaute –junto a Dobaran en julio dimitió su 'número dos', Amaya Angulo– y que su grupo está a la espera de las «explicaciones» del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria –Bildu pidió a comienzos de mes su comparecencia en el Parlamento vasco–.

La llegada de Dobaran a Arkaute el año pasado fue bien vista por la coalición soberanista por su perfil a favor de la implantación del euskera que había certificado durante su etapa en Educación. Ahora en su lugar llega a Arkaute Jon Goikolea, con una dilatada experiencia en el Departamento de Seguridad (antes llamado de Interior) con Juan Mari Atutxa. «Vemos al Gobierno en una posición de negacionismo y desde ahí es difícil que se puedan encauzar soluciones», añadió Kortajarena, quien reclamó que en Euskadi se aborde un «debate tranquilo y en profundidad sobre el modelo policial».

La coalición soberanista ha sido especialmente crítica en los últimos meses con la Ertzaintza, sobre todo en verano, cuando llegó a cuestionar que sea un «Policía democrática» y a comparar sus actuaciones con «lógicas autoritarias del pasado», en alusión a la dictadura franquista.