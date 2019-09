Bildu reprocha a Urkullu que Iriarte se ha reunido con todo el grupo parlamentario de Bildu para dar inicio al curso político. / Luis Michelena Maddalen Iriarte reclama al PNV que cumpla el pacto alcanzado para reformar el Estatuto y advierte al lehendakari de que solo apoyarán sus Cuentas si negocia materias extrapresupuestarias OCTAVIO IGEA Vitoria Martes, 17 septiembre 2019, 11:28

EH Bildu ha dado por iniciado el curso político advirtiendo al lehendakari de que la parálisis que sufre la política nacional no puede arrastrar al Gobierno vasco. Un «contagio» que la portavoz de la coalición soberanista en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, da por hecho que Urkullu «no para de mirar a Madrid». «Eso tiene que acabarse, no podemos estar en 'stand by' porque hay muchas tareas pendientes», ha reprochado tras advertir que la inestabilidad política, económica y social en el Estado es «crónica» y que los retos «no esperan».

Iriarte ha hecho estas declaraciones durante el encuentro que ha mantenido esta mañana en la Cámara de Vitoria con su grupo parlamentario. Una especie de toma de contacto antes de que el pleno de política general, que se celebra el viernes, acelere la actividad del Legislativo. Antes que eso, y como seguramente repetirá en su alocución dentro de tres días, la portavoz de EH Bildu ha fijado los dos grandes objetivos de su grupo para los últimos meses de legislatura: avanzar en la reforma del Estatuto y pactar los Presupuestos vascos con PNV y PSE. «Estamos dispuestos a hablar».

Lo cierto es que ninguna de las dos metas parece cercana. Sobre la redacción del nuevo estatus, al que los expertos designados por los partidos siguen dando forma -tienen de plazo hasta el 30 de noviembre-, Iriarte ha reconocido los «problemas» registrados con el PNV durante los últimos meses, así que ha reclamado al partido jeltzale que cumpla el compromiso adquirido hace más de un año, cuando pacto con los independentistas unas bases de hondo calado soberanista que el resto de fuerzas no secundan. Tampoco el lehendakari, que ha llamado en reiteradas ocasiones a «ensanchar» el acuerdo.

En lo que se refiere a los Presupuestos, EH Bildu ha instado al Ejecutivo autonómico a sentarse a negociar ya pese a que la idea que se maneja en Lakua es la de postergar cualquier contacto hasta después de las más que probables elecciones generales del 10-N. Maddalen Iriarte ha tendido la mano a Urkullu y su equipo para hablar de las Cuentas, pero ha advertido que la negociación debe incluir materias extrapresupuestarias: reorientar las políticas de vivienda, lucha contra el cambio climático y redoblar las inversiones en investigación, empleo «de calidad» y lucha contra la pobreza. El lehendakari ya advirtió hace tres semanas, durante el primer Consejo de Gobierno del curso celebrado en San Sebastián, que las conversaciones debían ceñirse al proyecto económico.