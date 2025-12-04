El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía

Bildu rechaza los ataques a Andueza y al PP: «La crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos»

La formación soberanista hace un «llamamiento a la responsabilidad», pero no se suma a la condena del resto de grupos en Vitoria

David Guadilla

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:41

EH Bildu ha rechazado «sin ambages» la aparición de una pancarta en Vitoria donde se señalaba con una diana, «entre otros, al secretario general del ... PSE-EE, Eneko Andueza». La formación soberanista hace un llamamiento «a la responsabilidad», considera que «la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos» y pide considerar estos hechos «puntuales en su justa dimensión». La coalición liderada por Arnaldo Otegi también rechaza el lanzamiento de pintura contra la sede del PP en Bilbao, acción reivindicada por Ernai, las juventudes de Sortu, formación integrada en Bildu. Pero, como es habitual, no se ha sumado a la declaración de condena firmada por el resto de grupos en la capitala alavesa.

