Bildu rechaza los ataques a Andueza y al PP: «La crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos»

EH Bildu ha rechazado «sin ambages» la aparición de una pancarta en Vitoria donde se señalaba con una diana, «entre otros, al secretario general del ... PSE-EE, Eneko Andueza». La formación soberanista hace un llamamiento «a la responsabilidad», considera que «la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos» y pide considerar estos hechos «puntuales en su justa dimensión». La coalición liderada por Arnaldo Otegi también rechaza el lanzamiento de pintura contra la sede del PP en Bilbao, acción reivindicada por Ernai, las juventudes de Sortu, formación integrada en Bildu. Pero, como es habitual, no se ha sumado a la declaración de condena firmada por el resto de grupos en la capitala alavesa.

Las dos acciones han vuelto a poner el foco sobre la aparición de acciones violentas que en los últimos meses han regresado a las calles de Euskadi. En el caso del local de los populares en la capital vizcaína, Ernai acusa a los de Javier de Andrés de negar «los derechos de este pueblo». El ataque, realizado la madrugada del martes, fue grabado en vídeo y distribuido por redes sociales. Los militantes de Ernai también hacen un llamamiento para participar en una manifestación convocada para el 20 de diciembre en Bilbao. La respuesta desde EH Bildu la dio su portavoz en el Ayuntamiento de la capital, María del Río, quien mostraba su rechazo y consideraba que «este tipo de hechos no hacen sino contribuir a la campaña de victimización del bloque reaccionario».

Al lanzamiento de pintura se sumó el miércoles la aparición de una pancarta en el campus de la UPV/EHU en Álava con las fotografías de Andueza, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, entre otros, dentro de una diana. En este caso, la pancarta no estaba firmada. Una acción que EH Bildu ha contestado a través de un comunicado en el que solo alude directamente a la presencia de Andueza.

En esa nota, la formación rechaza «sin ambages» la pancarta y subraya que «la izquierda soberanista considera que la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos». «Hacemos un llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país. Creemos necesario situar este tipo de hechos, en todo caso puntuales, en su justa dimensión, y no utilizarlos para tratar de recrear virtualmente un pasado amplia y afortunadamente superado en Euskal Herria», sostiene Bildu.

La formación soberanista, en todo caso, ha evitado sumarse al comunicado conjunto de condena suscrito por el resto de grupos en el Ayuntamiento de Vitoria. PNV, PSE, PP y Elkarrekin Podemos consideran que estos hechos «constituyen una forma evidente de señalamiento y amenaza, totalmente incompatibles con los valores de una sociedad democrática como la nuestra». El texto «rechaza este ataque directo a la convivencia y a la pluralidad, pilares que sostienen nuestras libertades» y «reitera su compromiso de seguir trabajando por una Vitoria-Gasteiz justa, libre y respetuosa donde no tengan cabida ni las amenazas ni la normalización de la violencia». Los grupos también hacen «un llamamiento a la sociedad vitoriana para que se mantenga firme ante estos hechos y ante cualquier intento de sembrar miedo y odio en nuestra ciudad. La defensa del pluralismo y de la libertad debe prevalecer siempre».