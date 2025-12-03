EH Bildu reabre el debate sobre la anexión de Navarra a Euskadi y pide un referéndum

En el Día de Navarra y con el espaldarazo de las encuestas publicadas hoy mismo, que auguran el 'sorpasso' de EH Bildu sobre el PSN ... y la segunda plaza en Navarra para los de Arnaldo Otegi solo por detrás de UPN, la coalición ha reabierto el debate soberanista y ha reclamado esta mañana la «renovación de la foralidad» y del Amejoramiento Navarro y la celebración de un referéndum en la comunidad foral para decidir no sólo sobre la «relación bilateral con el Estado», sino también «con los otros territorios vascos». EH Bildu reabre así el viejo debate de la anexión de Navarra a Euskadi, un mecanismo contemplado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución pero que no se ha activado nunca en más de cuatro de décadas de democracia. Sólo en 1979 hubo un intento de poner en marcha dicho proceso, que no salió adelante por la posición contraria de los socialistas a la unión de ambas comunidades, lo que dejó en papel mojado la posibilidad de someter esa posibilidad a refrendo popular.

EH Bildu apoya su exigencia en una «carencia estructural», el hecho de que el Amejoramiento no se sometiera a referéndum en su día, como sí se hizo en Euskadi, Andalucía, Cataluña y Galicia con sus respectivos Estatutos de Autonomía. «Nunca votamos nuestro régimen político, que aunque se presentó como pacto, nos negó la posibilidad de decidir democráticamente», ha recordado hoy la portavoz parlamentaria de EH Bildu en la comunidad foral, Laura Aznal, que ha encabezado junto a Arnaldo Otegi el acto que la coalición soberanista ha celebrado en un hotel de Pamplona para conmemorar el Día de Navarra.

«La actualización de la foralidad debe contar con el apoyo de la ciudadanía. Hay que consultar a la ciudadanía navarra», ha insistido la dirigente soberanista, que ha reafirmado además la condición de Navarra como «sujeto político» y su derecho a decidir sobre la unión con Euskadi. «Navarra será lo que decidamos los navarros, tanto en la relación bilateral con el Estado como con los otros territorios vascos», ha incidido Aznal. La meta de Bildu en Navarra es, como en Euskadi, negociar y aprobar un nuevo estatus que refuerce un autogobierno «integral« frente a los «riesgos de recentralización autoritaria», para lo que ha pedido el apoyo tanto de Geroa Bai como de «otros demócratas progresistas» frente a quienes pretenden «fosilizar los fueros».

Arnaldo Otegi, por su parte, ha querido poner el énfasis en la «garantía de ejemplaridad en el servicio público» que representa EH Bildu, en plena crisis del Gobierno de María Chivite, del que EH Bildu es socio externo, por el sobrecoste en las obras de los túneles de Belate, adjudicadas en su día a Acciona y Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán poseía el 45%. El secretario general de EH Bildu ha evitado hacer mención expresa de la crisis, que se ha cobrado la cabeza del director general de Obras Públicas, pero ha abogado por «cambiar las formas de hacer política». «La ejemplaridad en todos los ámbitos debe presidir toda la actividad política», ha insistido Otegi.