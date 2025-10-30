Bildu se queda sola al defender que «no hay ni habrá jamás un solo relato» del terrorismo El resto de grupos le afean su pasado y el PNV advierte que «hay puntos de vista diferentes pero, desde una dimensión ética, nuestro país necesita trabajar una única narrativa»

Jesús J. Hernández Jueves, 30 de octubre 2025, 13:45 Comenta Compartir

La batalla por el relato ha tocado techo este jueves en el Parlamento vasco. Bildu se ha quedado sola al defender que «no hay ni habrá jamás un solo relato» de los años del terrorismo. La parlamentaria de la coalición Eraitz Saez de Egilaz ha defendido que «no habrá un relato porque no hay un solo dolor ni un solo sufrimiento y aquí todo se va a tener en cuenta. No hay una batalla del relato porque no hay ni habrá jamás un sólo relato», ha zanjado. Los grupos han afeado las posiciones políticas de su grupo en el pasado y el parlamentario jeltzale Xabier Barandiaran le ha respondido que «hay puntos de vista diferentes pero, desde una dimensión ética, nuestro país necesita trabajar una única narrativa donde quepamos todos». Y ha sido aún más claro: «nuestro país necesita un solo relato».

No es la primera vez que aflora la necesidad de alcanzar un mínimo común sobre los años del terrorismo en Euskadi. Destacados historiadores han insistido en numerosas ocasiones sobre que las políticas de memoria deben pivotar sobre un análisis y unas conclusiones comunes. Es también esa la misión que la consejera socialista María Jesús San José ha dado a Gogora. Un relato que ella misma ha recalcado que debe cimentarse sobre «el rigor histórico».

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegui ha destacado que «para los socialistas vascos la parte nuclear es el compromiso con una memoria crítica y democrática basada en la injusticia del terrorismo. El suelo ético es que ni antes ni ahora ni en el futuro se pueda justificar la violencia y el terrorismo». También afeó que «no tiene legitimidad absoluta para hablar de este asunto con toda la solvencia porque representa a un partido que tiene un largo camino por recorrer en el rechazo del terrorismo sangriento de ETA y por tanto en la reparación a las víctimas del terrorismo». Por su parte, la parlamentaria de Vox Amaia Martínez ha lamentado «las reiteradas expresiones sobre 'todas las víctimas' y la ausencia de la palabra 'terrorismo' en el debate».

El debate se ha producido durante el debate en la Cámara de Vitoria de una iniciativa de la popular Laura Garrido en la que ha criticado con dureza a la consejera San José porque «se comprometió con las víctimas del terrorismo y no ha hecho nada para poner en marcha un régimen sancionador que evite la humillación y una revictimización que vemos en las fiestas patronales donde queda impune la exhibición de carteles de etarras». A juicio del PP, «hay una discriminación colara con la ley de memoria histórica, donde sí se sanciona». Según Garrido «habrá víctimas de segunda categoría, si esto no se corrige». El PSE sostuvo que «hay una reflexión muy cautelosa sobre el régimen sancionador que está pendiente de un análisis más profundo porque hace falta rigor».

«¿Por qué no cumple aquello a lo que se comprometió con las víctimas?», censuró el PP. El área de San José continúa a la espera del informe jurídico que puede dar luz verde o suponer un carpetazo a ese régimen de sanciones. Los mensajes que viene lanzando la propia consejera dan a entender que es improbable que prospere. «Hace falta un mínimo de seguridad jurídica», declaró en la sesión de control al Gobierno.