Centenares de personas convocadas por Sare recorrieron ayer las calles de San Sebastián. EFE

Bildu y PSE recrudecen su choque por el «relato» de ETA

Sare lamenta que se intenten «criminalizar» las pancartas «legítimas» por los presos de la banda

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:34

El enfrentamiento entre Bildu y Sortu, por un lado, y Gogora y Covite, por otro, en torno al «relato» sobre el papel de ETA en ... los estertores del franquismo sube un peldaño más. Tras la nota hecha pública por la coalición soberanista el pasado jueves para reprochar al director del Instituto de la Memoria, el socialista Alberto Alonso, que negara a 'Txiki' y Otaegi la condición de «luchadores por la libertad», ha sido el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el que ha terciado en la polémica para respaldar públicamente la labor de Alonso y de su superior jerárquica directa, la consejera María Jesús San José, a la hora de «impulsar una memoria justa». «Por mucho que os empeñéis Sortu y Bildu, no hay ningún terrorismo que merezca el homenaje de una sociedad digna», apostilló Andueza.

