Bildu y PSE recrudecen su choque por el «relato» de ETA

El enfrentamiento entre Bildu y Sortu, por un lado, y Gogora y Covite, por otro, en torno al «relato» sobre el papel de ETA en ... los estertores del franquismo sube un peldaño más. Tras la nota hecha pública por la coalición soberanista el pasado jueves para reprochar al director del Instituto de la Memoria, el socialista Alberto Alonso, que negara a 'Txiki' y Otaegi la condición de «luchadores por la libertad», ha sido el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el que ha terciado en la polémica para respaldar públicamente la labor de Alonso y de su superior jerárquica directa, la consejera María Jesús San José, a la hora de «impulsar una memoria justa». «Por mucho que os empeñéis Sortu y Bildu, no hay ningún terrorismo que merezca el homenaje de una sociedad digna», apostilló Andueza.

La controversia ha ido subiendo de tono desde que, el pasado 8 de agosto, el barranco de Santa Bárbara de Zarautz apareciera cubierto con una lona de grandes dimensiones con los rostros de Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi. Ambos miembros de ETA se convirtieron, junto a tres integrantes del FRAP en septiembre de 1975, en los últimos fusilados del franquismo, dos meses antes de la muerte del dictador. Este año se cumple medio siglo de su ejecución y la izquierda abertzale, consciente del gran simbolismo de su figura, ha emprendido una campaña para reclamar incluso que se les rinda «homenaje institucional».

En ese contexto, no es de extrañar que Bildu, lejos de dejarlo pasar, haya decidido alimentar el choque con el PSE, que gestiona desde el arranque de la presente legislatura el área de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. El dirigente y parlamentario de Bildu Unai Urruzuno reprochó a Andueza que esté «más preocupado y ocupado por su batalla del relato que por construir una memoria veraz, inclusiva y respetuosa con todas las víctimas y sufrimientos». «Menos relato y más altura de miras», exigió Urruzuno.

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reprodujo una doble página del diario 'El Socialista', órgano oficial del PSOE, del año 75, que señalaba que «el pueblo juzgará a los asesinos» de 'Txiki' y Otaegi, desde el «sanguinario» Franco hasta los miembros del pelotón de ejecución. Por su parte, la exsecretaria general del PSE Idoia Mendia, también exconsejera de Justicia, recordó que bajo su mandato, en 2011, se aprobó un decreto para reconocer a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. «Ahí estuvimos todos salvo la izquierda abertzale y acordamos que había víctimas que merecían el reconocimiento de su condición de víctima pero no homenaje social porque su conducta era y sigue siendo punible de acuerdo al ordenamiento jurídico», se explayó.

Mientras, Sare defendió sus posiciones en la otra gran polémica del verano, la exhibición de pancartas de apoyo a los presos de ETA en los recintos festivos y lamentó la «campaña de criminalización» de esas proclamas por parte de «algunos responsables políticos». En el último día de la Aste Nagusia donostiarra, una manifestación con centenares de personas, convocada por la red ciudadana de apoyo a los presos, defendió en las calles de San Sebastián que las pancartas a favor de los presos de ETA son «legítimas, legales y democráticas», y advirtió de que «para dar el salto a escenarios de convivencia es imprescindible que todos los reclusos estén en casa».