Bildu presiona al PNV para acordar el blindaje legal del euskera en las OPE Otxandiano llama a «aprovechar» este jueves la mayoría abertzale en el Parlamento vasco para admitir a trámite las dos propuestas de reforma

Xabier Garmendia Martes, 30 de septiembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

El euskera vuelve a protagonizar la agenda política vasca y amenaza con convertirse en un elemento de confrontación partidista. El Parlamento vasco debatirá este jueves la toma en consideración de sendas reformas legales que PNV y EH Bildu han propuesto para blindar el euskera en las OPE y, a dos días de esa cita, se suceden los movimientos de unos y otros para que las iniciativas pasen el primer filtro. Con un PSE-EE que apunta al 'no', la formación jeltzale y la coalición soberanista necesitarán al menos la abstención mutua para que ambas propuestas al menos comiencen su tramitación parlamentaria.

Los dos grupos, empatados a 27 escaños, presentaron sendas propuestas en junio para reformar la Ley de Empleo Público de manera que se blinden los requisitos lingüísticos frente a la catarata de sentencias en contra de los últimos años. La primera la registró EH Bildu, que propone que se exija el conocimiento del euskera por regla general en el acceso a toda plaza pública; y la segunda, del PNV, plantea eliminar el índice general y que sea cada administración la que establezca el porcentaje de plazas perfiladas. Los jeltzales acudieron al registro en solitario tras encallar las negociaciones con el PSE-EE, que no ve necesario un cambio legal.

Los socios de gobierno pudieron salvar mínimamente sus diferencias cuando al Ejecutivo autonómico le tocó emitir en julio su criterio respecto a ambos textos. Acordaron mostrarse en contra de la propuesta de EH Bildu y avalar la del PNV, en este último caso con la abstención de los cinco consejeros socialistas, que a pesar de no estar a favor de la iniciativa evitaron «obstaculizar» su tramitación. Ahora bien, una vez que el jueves se debata la toma en consideración en el Parlamento, el PSE-EE se siente más libre para romper la unidad de voto con su socio.

Un voto contrario de los 12 parlamentarios del PSE-EE implicaría que la toma en consideración de las propuestas de PNV y EH Bildu dependería del posicionamiento del otro promotor. A priori los jeltzales no concuerdan con la iniciativa de la coalición abertzale, que le parece maximalista, y tampoco los de Arnaldo Otegi creen que el plan de Sabin Etxea sea suficiente para garantizar el blindaje del euskera en las OPE. Eso sí, la posición en la votación de la toma en consideración no compromete el voto final, que llegaría tras meses de tramitación parlamentaria.

En este contexto, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha metido presión este martes al PNV para acabar llegando a un acuerdo. El representante de la coalición abertzale ha aprovechado la polémica entre Imanol Pradales e Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la manipulación de unas palabras en defensa del euskera para dirigirse al PNV: «A la política populista y euskarófoba española que no queremos importar a Euskal Herria hay que contraponerle la mayoría democrática en el Parlamento. En lugar de entrar en dialéctica con la dinámica tóxica de Madrid, es mejor aprovechar las condiciones de las que disponemos en esta parte del país y activar las mayorías».

Otxandiano ha llamado a aprovechar este jueves la «oportunidad de responder con una amplia mayoría a la ofensiva política, judicial y mediática» contra la lengua vasca. «Para defender de verdad el euskera y trabajar a su favor, tenemos la posibilidad de modificar la Ley de Empleo Público. No podemos seguir dando vueltas en la rotonda ni perder más tiempo», ha zanjado.