Bildu, Podemos y PP vuelven a unirse tras criticar la «inacción» del Gobierno La de este jueves era la última sesión hasta después del 26-M / Blanca Castillo El PNV reprocha a la izquierda abertzale su «cinismo» por pactar con los populares después de que la oposición impulse en el Parlamento una ley que Lakua rechaza OCTAVIO IGEA Jueves, 9 mayo 2019, 15:10

Parecía que los partidos vascos se iban a dar una tregua hasta después de las elecciones del 26-M. Pero no. La tensión ha vuelto este jueves por la mañana al Parlamento, donde Gobierno y oposición son incapaces de ocultar sus diferencias. Hay quien le llama pinza y quien defiende que son acuerdos «puntuales», pero lo cierto es que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han unido nuevamente sus votos para impulsar una ley que no gusta al Ejecutivo. Y el cabreo en el PNV sigue 'in crescendo'. Los nacionalistas han reprochado a la izquierda abertzale su «cinismo» por pactar con los populares «después de decirse lo que se dicen» con el único objetivo de «desprestigiar» a Urkullu .

Lo cierto es que no parecía que en esta jornada tocara bronca en el pleno, el último hasta junio porque la Cámara vasca 'cierra' durante la campaña electoral. La mañana había empezado con un apoyo casi unánime a la nueva Ley de Patrimonio del Gobierno –el PP se ha desmarcado en algunos puntos–, pero es que la más mínima chispa genera un incendio. En esta ocasión ha sido la propuesta conjunta de la oposición de crear una norma que limite la construcción de nuevos centros comerciales en Euskadi. PNV y PSE consideran que contiene «numerosos vacíos legales» y que generará reclamaciones «multimillonarias» del sector.

Bildu, Podemos y PP tenían preparado el anteproyecto de ley desde el año pasado. Consideran que la alternativa que maneja el Gobierno vasco se queda «corta», y reclamaron a PNV y PSE el pasado noviembre que se sentaran a negociar. Cinco meses de diálogo no han llevado a nada, así que la oposición ha tomado la iniciativa y elevado a pleno su ley tras acusar al Ejecutivo de «inacción». Su voto mayoritario frente a la abstención de nacionalistas y socialistas ha permitido la toma en consideración de la norma. A partir de ahora empieza a tramitarse.

Pese a los acuerdos de las últimas semanas –dimisión de Darpón, ley para compensar a profesores prejubilados...–, ni a Bildu ni a PP les agrada que les acusen de compadreo. Los independentistas aseguraron ayer, tirando de estadística, que nadie en el Parlamento vasco pacta tanto con los populares como el PNV, y Alfonso Alonso ha dicho esta mañana en Radio Euskadi que pensar que su grupo tiene los mismos intereses que la izquierda abertzale no tiene ni pies ni cabeza. Aunque ha concedido que existen acuerdos «sectoriales».

«Tengo ampollas en la lengua»

A las puertas de la campaña electoral, la oposición ha tratado de que el pacto de este jueves no parecierse una pinza invitando a los partidos que sustentan el Gobierno a dialogar sobre la ley. Casi a cambiarla de cabo a rabo durante los meses de tramitación. «No se trata de meterles el dedo en el ojo aunque muchas veces se lo merezcan», ha dicho Iker Casanova (EH Bildu). «No hemos venido a pasar el rodillo», ha añadido Mari Cármen López de Ocariz (PP). «Les damos la oportunidad de hablar», defendía Edurne García (Podemos).

Oposición y Gobierno hablarán sobre la ley en el futuro –se va a crear una ponencia para que expertos ayuden a darle forma–, pero nada de eso ha frenado la bronca al final del debate parlamentario. «Tengo la lengua con ampollas de mordérmela, siempre están con la espada de Damocles», ha lanzado la socialista Susana Corcuera. En la pinza ha insistido el PNV desde la tribuna de oradores y, después, a través de una nota de prensa en la que han reprochado la «unidad de acción» de la oposición y la «hipocresía» de Bildu. «¿Cuando el PP pacta con nosotros es el del 155 y cuando lo hace con ellos no?».

Visto el discurrir del debate Bildu, Podemos y PP también han endurecido su discurso. Fin a la tregua. «Esto no es una pinza, solo subsanamos errores del Gobierno», ha defendido Iker Casanova tras reprochar a PNV y PSE que «lleguen desde la minoría a pedir consenso con prepotencia e insultando». «El Gobierno siempre cree que los irresponsable somos el resto», ha añadido Edurne García antes de que López de Ocariz haya pedido a los partidos del Ejecutivo que «no enreden»