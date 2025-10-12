El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro

La coalición mantiene su apuesta por una bicefalia en la que Otegi retiene su hiperliderazgo, Otxandiano muestra su perfil institucional y Rodríguez es el futuro

David Guadilla

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:36

El pasado mes de julio, Arnaldo Otegi cumplió 67 años. Es el dirigente de más edad al frente de un partido de todos los que ... tienen representación en España, por delante de Alberto Núñez Feijóo (64) y Aitor Esteban (63). Lleva prácticamente tres décadas siendo el rostro más destacado de la izquierda abertzale, sobreviviendo incluso a sus diferentes marcas y siendo la voz de HB, Batasuna, Sozialista Abertzaleak, Sortu y desde 2017, EH Bildu. Pero nadie piensa en su retirada. De hecho, la coalición soberanista le nombró secretario general en el congreso celebrado en febrero de este mismo año, así que si cumple su mandato podría retirarse con 70. Pero, aun así, EH Bildu va moviendo sus piezas para cuando llegue el momento de poner fin al hiperliderazgo de Otegi. Y muchas miradas se dirigen hacia Arkaitz Rodríguez.

