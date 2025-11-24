Bildu se muestra «atónita» por «los pactos que pretenden alcanzar PSE y PNV con el PP»

Jesús J. Hernández Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:31 Comenta Compartir

El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, aseguró ayer que su coalición asiste «atónita y preocupada» a los pactos que «PNV y PSE pretenden alcanzar con el PP», algo que «este país no se merece». A su juicio, van «en dirección contraria al mandato democrático y a los valores hegemónicos en este pueblo». Entre dichos acuerdos citó el precedente que marca la elección del Ararteko, donde los populares han apoyado al candidato de nacionalistas y socialistas, Mikel Mancisidor.

«Afortunadamente, PP-Vox es una alianza residual en este país. Pero no se les debería dejar ningún resquicio de protagonismo, ni cuota de poder», aseguró. Rodríguez destacó que su formación «adoptará los compromisos que sean necesarios» para evitar que «el fascismo, ese bloque reaccionario, alcance el poder». «El momento histórico actual es grave», alertó.

El dirigente independentista compareció ayer ante los medios para valorar la manifestación del sábado en Bilbao. «Este es un país movilizado, comprometido y con profundos valores antifascistas. Y EH Bildu es garantía y espacio de encuentro para todos aquellos que nos encontramos en el punto de mira del fascismo», concluyó.