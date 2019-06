EH Bildu mantiene por ahora su negativa a investir a Chivite Los parlamentarios de EH Bildu, Laura Aznal y Maiorga Ramírez. / EFE La izquierda abertzale, cuya abstención es necesaria, pide a los socialistas «valentía» si quieren gobernar Navarra JULEN SOBEJANO Miércoles, 26 junio 2019, 13:07

El máximo responsable de la Cámara Foral, Unai Hualde, ha arrancado esta mañana una ronda de consultas con los portavoces de los diferentes grupos políticos para proponer candidatura a la presidencia de Navarra. El orden establecido ha sido según el número de parlamentarios, yendo de menor a mayor. De esta forma, Hualde ha recibido a las 10:30 a Izquierda-Ezkerra, a las que ha seguido Podemos y EH Bildu en intervalos de media hora entre ellos. Todos han mostrado su «disposición» de investir a la candidata socialista, María Chivite, menos la izquierda abertzale, que ha dicho que «no se dan las condiciones para ir a un proceso de investidura» y ha pedido «valentia» al PSN si realmente quiere gobernar Navarra. «Lo que en la calle es normal hay que llevarlo a las instituciones. Para hacer frente a la derecha, todos somos necesarios», ha insistido el abertzale Maiorga Ramirez. Ha señalado, asimismo, que será la militancia de Bildu quién decida el sentido del voto de sus 7 parlamentarios.

El lunes comenzaron las negociaciones entre PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E para alcanzar un acuerdo de gobierno, que continuarán mañana por la tarde. Un documento que EH Bildu no tiene. Sin embargo, Chivite no se presentará a la investidura hasta que no haya firmado un acuerdo de gobierno con ellos, según adelantó ayer el parlamentario socialista Ramón Arróniz. Huelde retomará los contactos mañana. A las diez, con Geroa Bai, y después con el PSN y Navarra Suma.